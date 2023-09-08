Захід може використати G20 як майданчик у боротьбі за вплив на ті країни, які досі дотримуються "нейтралітету" щодо війни Росії проти України, чи допомагають росіянам обходити санкцій. Докладніше про те, чого варто чекати від саміту G20 розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Чому Сі та Путін пропустять саміт G20

Американське видання Politico пише, що відсутність Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті G20 доволі промовиста, але все ж обидва лідери авторитарних країн мають дещо різні мотиви.

Це буде перший раз, коли Сі Цзіньпін пропускає саміт G20. Замість лідера Китай відправив на саміт прем'єра Лі Цяна.

Неявка Сі вже підживлює припущення, що насправді він показово відмовився від візиту до Індії, яка і приймає саміт.

Мовляв, таким чином він демонструє свою зневагу до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, адже Китай має прикордонні суперечки з Індією, а сам Моді напередодні відвідував США, що сприймається Пекіном як залучення Нью-Делі до коаліції противників КНР.

Втім, озвучується і більш прозаїчна причина відмови Сі від участі в саміті G20 – це суто економічні проблеми Китаю.

Водночас відсутність диктатора Путіна на саміті G20 також дуже промовиста. З одного боку він прагне показати, що він нібито заодно з Сі Цзіньпіном, а з іншого – на саміті йому точно будуть ставити й питання про війну проти України й похідні від цього, наприклад, вплив на ціни на продовольство через війну і подальше блокування "зернової угоди".

Відповісти на всі ці питання Путіну немає чого. Замість себе Путін відправив на саміт Лаврова, який, як і прем'єр Китаю Лі Цян, не має повноважень домовлятися про щось з іншими учасниками G20.

Натомість Лавров точно намагається зірвати будь-яку спробу підписати підсумкову офіційну заяву G-20 із засудженням Росії за війну проти України.

Путін організовує власний шабаш, на який має приїхати лідер КНДР

Диктатор Путін намагається зараз перемкнути увагу з саміту G20 на іншу подію, яку сам же й організовує. Зокрема, Кремль запланував провести так званий "Східний економічний форум" у Владивостоці якраз у другий день саміту G20.

Очевидно, що гучних гостей на ньому не буде, але все ж цей форум несе велику небезпеку, в першу чергу для України.

Припускається, що до Владивостоку на зустріч із Путіним прибуде північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Як повідомляє американська розвідка, два диктатори планують фіналізувати домовленості щодо постачання з КНДР боєприпасів та зброї для продовження війни проти України.

Таким чином Кремль не лише намагається закрити свої дефіцити, але і показати, що дві диктатури можуть об'єднатися в той час, як вільний світ проводить саміт G20.

На жаль, не варто применшувати загрозу такої співпраці між Росією та Північною Кореєю. Попри відсталість КНДР, ця країна має запаси боєприпасів, які можуть використовуватися проти України.

З огляду на те, що КНДР і так вже давно ізольована, навряд чи режим Ина боїться нових санкцій Заходу.

Сьогодні Кім Чен Ин вчергове грав м'язами. Зокрема, Північна Корея спустила на воду новий тактичний ядерний підводний човен "Герой Кім Кун Ок".

На церемонії відкриття був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Він заявив, що човен "виконуватиме свою бойову місію як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР.

Ще він додав, що "немає місця для відступу від розширення військово-морської суднобудівної промисловості, оскільки це є першочерговим завданням, яке має бути виконано в обов’язковому порядку".

Варто нагадати, що, за даними американської розвідки, Кім Чен Ин в обмін на боєприпаси та ракети для Росії хоче отримати від Путіна технології для побудови атомних човнів.

Індія відмовила Зеленському: хто буде адвокатом України

З іншого боку, Індія на жаль відмовила Україні у запрошенні на саміт G20 президента Зеленського. Хоча минулого року Зеленський виступив з віртуальним зверненням до учасників саміту.

Цього разу в Нью-Делі заявили, що G-20 більше зосереджена на економіці, ніж на безпеці, а тому це нібито не той формат для президента Зеленського.

Хоча, очевидно, що наші партнери точно говоритимуть з нами в унісон. Зокрема, на саміті точно будуть прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і, звісно, представники ЄС.

Зокрема, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час зустрічі з главою уряду Індії Нарендрою Моді точно обговорить війну в Україні.

Він закликатиме Моді вплинути на Росію у питанні завершення війни. Про це пише видання Financial Time. І в цьому діалозі ставка робитиметься на те, що Ріші Сунак став першим прем'єр-міністр Британії індійського походження.

Уже заплановано двосторонні переговори Сунака та Моді. Щоправда, чи зможе Сунак вплинути на позицію Індії – питання відкрите.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну індійська влада заявила про свою нейтральну позицію щодо війни. Публічно Індія не засудила агресію Росії, але й не підтримала її. Водночас Індія за період війни значно посилила торгівлю з Росією, особливо у нафтовому секторі.

Як США планують переманити на свій бік країни Глобального Півдня

Американський президент Джо Байден своєю чергою точно використовуватиме платформу G-20, щоб якось вплинути на країни Глобального Півдня і довести їм, що підхід Америки до глобального порядку кращий і менш примусовий, ніж підхід Китаю.

Мова йде про те, що США готові влити більше грошей у Світовий банк, аби країни, що розвиваються, брали вигідні кредити саме там, а не падали у боргову яму Китаю.

Річ у тім, Китай роздає кредити всім охочим, але виставляє такі умови, що потім країна опиняється у борговій пастці.

Ба більше, Байден хоче сісти за стіл переговорів з так званими "нейтральними" країнами, аби запропонувати їм ще більше вигод, що може підштовхнути ці країни відмовитися від Росії.

А от завдання глави Мінфіну США Джанет Єллен, яка вже прибула до Індії, більш україноцентричне. Вона заявила, що Сполучені Штати працюватимуть над посиленням міжнародної підтримки України на саміті G20 в Індії.

Зокрема, вона просуватиме питання важливості подальшої фінансової підтримки України за допомогою таких заходів, як кредитна програма МВФ для України на суму 15,5 мільярда доларів та запропонована Європейським Союзом програма підтримки України на 50 мільярдів євро до 2027 року. Завдання Єллен розширювати такі програми.

Чи зможе G20 засудити російську агресію

Однак щодо спільної позиції учасників саміту про засудження російської агресії проти України, то тут можуть виникнути проблеми.

Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що поки що важко передбачити, чи зможуть лідери групи G20 досягти консенсусу в цьому питанні.

Також Мішель сказав, що Європейський Союз хоче, щоб G20 зосередилася на розв'язанні глобальних проблем продовольчої та енергетичної безпеки, заявивши, що Росія блокує експорт українського зерна через Чорне море, що є одним із ключових питань, які обговорюватимуться на переговорах у вихідні.

І з приводу продовольчого питання та питання перспектив відновлення "зернової угоди" західні аналітики радять звернути увагу на позицію турецького президента Реджепа Ердогана.

Мовляв, саме Ердоган напередодні зустрічався з Путіним, щоб спонукати його відновити Чорноморську зернову ініціативу.

Зрештою візит Ердогана до Росії нібито не дав жодних результатів, але цілком можливо, що окремі подробиці його перемовин з диктатором Путіним можуть розкритися саме на саміті G20.