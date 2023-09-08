Запад может использовать G20 как площадку в борьбе за влияние на те страны, которые до сих пор придерживаются "нейтралитета" в отношении войны России против Украины или помогают россиянам обходить санкции. Подробнее о том, чего следует ожидать от саммита G20, рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Почему Си и Путин пропустят саммит G20

Американское издание Politico пишет, что отсутствие Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 довольно красноречиво, но все же оба лидера авторитарных стран имеют несколько разные мотивы.

Это будет первый раз, когда Си Цзиньпин пропускает саммит G20. Вместо лидера Китай отправил на саммит премьера Ли Цяна.

Неявка Си уже подпитывает предположение, что на самом деле он показательно отказался от визита в Индию, принимающую саммит.

Мол, таким образом он демонстрирует свое пренебрежение к премьер-министру Индии Нарендре Моди, ведь у Китая есть пограничные споры с Индией, а сам Моди накануне посещал США, что воспринимается Пекином как приобщение Нью-Дели к коалиции противников КНР.

Впрочем, озвучивается и более прозаическая причина отказа Си от участия в саммите G20 – сугубо экономические проблемы Китая.

В то же время отсутствие диктатора Путина на саммите G20 также очень выразительно. С одной стороны, он стремится показать, что он якобы заодно с Си Цзиньпином, а с другой – на саммите ему точно будут ставить и вопросы о войне против Украины и производные от этого, например, влияние на цены на продовольствие из-за войны и последующей блокировки "зерновой сделки".

Ответить на все эти вопросы Путину нечего. Вместо себя Путин отправил на саммит Лаврова, который, как и премьер Китая Ли Цян, не имеет полномочий договариваться с другими участниками G20.

Лавров точно пытается сорвать любую попытку подписать итоговое официальное заявление G-20 с осуждением России за войну против Украины.

Путин организует собственный шабаш, на который должен приехать лидер КНДР

Диктатор Путин пытается сейчас переключить внимание с саммита G20 на другое событие, которое сам и организует. В частности, Кремль запланировал провести так называемый "Восточный экономический форум" во Владивостоке как раз во второй день саммита G20.

Очевидно, что громких гостей на нем не будет, но все же этот форум несет большую опасность, в первую очередь для Украины.

Предполагается, что во Владивосток на встречу с Путиным прибудет северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Как сообщает американская разведка, два диктатора планируют финализировать договоренности по поставкам из КНДР боеприпасов и оружия для продолжения войны против Украины.

Таким образом, Кремль не только пытается закрыть свои дефициты, но и показать, что две диктатуры могут объединиться в то время, как свободный мир проводит саммит G20.

К сожалению, не стоит умалять угрозу такого сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Несмотря на отсталость КНДР, у этой страны запасы боеприпасов, которые могут использоваться против Украины.

Учитывая, что КНДР и так уже давно изолирована, вряд ли режим Ына боится новых санкций Запада.

Сегодня Ким Чен Ын в очередной раз играл мышцами. В частности, Северная Корея спустила на воду новую тактическую ядерную подлодку "Герой Ким Кун Ок".

На церемонии открытия присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он заявил, что лодка "выполнит свою боевую миссию как одно из основных подводных наступательных средств военно-морских сил КНДР.

Еще он добавил, что "нет места для отступления от расширения военно-морской судостроительной промышленности, поскольку это первоочередная задача, которая должна быть выполнена в обязательном порядке".

Следует напомнить, что, по данным американской разведки, Ким Чен Ын в обмен на боеприпасы и ракеты для России хочет получить от Путина технологии для построения атомных лодок.

Индия отказала Зеленскому: кто будет адвокатом Украины

С другой стороны, Индия, к сожалению, отказала Украине в приглашении на саммит G20 президента Зеленского. Хотя в прошлом году Зеленский выступил с виртуальным обращением к участникам саммита.

На этот раз в Нью-Дели заявили, что G-20 больше сосредоточена на экономике, чем на безопасности, поэтому это якобы не тот формат для президента Зеленского.

Хотя, очевидно, что наши партнеры будут точно говорить с нами в унисон. В частности, на саммите точно будут премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак и, конечно, представители ЕС.

В частности, премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с главой правительства Индии Нарендрой Моди обсудит войну в Украине.

Он будет призывать Моди повлиять на Россию в вопросе завершения войны. Об этом пишет издание Financial Time. И в этом диалоге ставка будет делаться на то, что Риши Сунак стал первым премьер-министром Британии индийского происхождения.

Запланированы двусторонние переговоры Сунака и Моди. Правда, сможет ли Сунак повлиять на позицию Индии – вопрос открытый.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину индийские власти заявили о своей нейтральной позиции по поводу войны. Публично Индия не осудила агрессию России, но не поддержала ее. В то же время Индия за период войны значительно усилила торговлю с Россией, особенно в нефтяном секторе.

Как США планируют переманить на свою сторону страны Глобального Юга

Американский президент Джо Байден в свою очередь будет точно использовать платформу G-20, чтобы как-то повлиять на страны Глобального Юга и доказать им, что подход Америки к глобальному порядку лучше и менее принудителен, чем подход Китая.

Речь идет о том, что США готовы влить больше денег во Всемирный банк, чтобы развивающиеся страны брали выгодные кредиты именно там, а не падали в долговую яму Китая.

Дело в том, что Китай раздает кредиты всем желающим, но выставляет такие условия, что затем страна оказывается в долговой ловушке.

Более того, Байден хочет сесть за стол переговоров с так называемыми "нейтральными" странами, чтобы предложить им еще больше выгод, что может подтолкнуть эти страны отказаться от России.

А вот задача главы Минфина США Джанет Йеллен, которая уже прибыла в Индию, более украиноцентрическая. Она заявила, что Соединенные Штаты будут работать над усилением международной поддержки Украины на саммите G20 в Индии.

В частности, она будет продвигать вопрос о важности дальнейшей финансовой поддержки Украины с помощью таких мер, как кредитная программа МВФ для Украины на сумму 15,5 миллиарда долларов и предложенная Европейским союзом программа поддержки Украины на 50 миллиардов евро до 2027 года. Задача Йеллен расширять такие программы.

Сможет ли G20 осудить российскую агрессию

Однако в отношении общей позиции участников саммита об осуждении российской агрессии против Украины, то здесь могут возникнуть проблемы.

В частности, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что пока сложно предсказать, смогут ли лидеры группы G20 достичь консенсуса в этом вопросе.

Также Мишель сказал, что Европейский союз хочет, чтобы G20 сосредоточилась на решении глобальных проблем продовольственной и энергетической безопасности, заявив, что Россия блокирует экспорт украинского зерна через Черное море, что является одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на переговорах на выходных.

И по поводу продовольственного вопроса и вопроса перспектив возобновления "зерновой сделки" западные аналитики советуют обратить внимание на позицию турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Мол, именно Эрдоган накануне встречался с Путиным, чтобы побудить его возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

В конце концов, визит Эрдогана в Россию якобы не дал никаких результатов, но вполне возможно, что отдельные подробности его переговоров с диктатором Путиным могут раскрыться именно на саммите G20.