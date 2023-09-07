Проте це лише перший крок щодо змінення здебільше проросійської позиції країн Глобального Півдня. А надалі потрібно здобути їхню підтримку української "формули миру" та засудження російської агресії. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, наголосивши на певних інструментах, які дозволять це реалізувати.

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Надає більшої ваги дипломатії

Україна для посилення впливу на країни Глобального Півдня щодо їхньої підтримки нашої держави має необхідні засоби. А саме – дипломатію та продовольство.

Адже якщо країни Глобального Півдня не хочуть, щоб у них падали ціни на продовольство та як слідство цього виникало незадоволення місцевого населення, то мають вживати відповідних заходів. Крім того, ціни на продовольство зросли й в Європі. Водночас Україна забезпечила себе зерном.

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"Тому в України є важелі впливу. У будь-яких перемовинах важлива наявність важеля. А продовольство, армія, зброя – це важіль, який надає українській дипломатії більшої ваги. Зокрема й на Глобальному Півдні", – зазначив Тарас Загородній.

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