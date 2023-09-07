Однако это лишь первый шаг по изменению в основном пророссийской позиции стран Глобального Юга. А в дальнейшем нужно получить их поддержку украинской "формулы мира" и осуждение российской агрессии. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, отметив определенные инструменты, которые позволят это реализовать.

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Придает большее значение дипломатии

Украина для усиления влияния на страны Глобального Юга относительно их поддержки нашего государства имеет необходимые средства. А именно – дипломатию и продовольствие.

Ведь если страны Глобального Юга не хотят, чтобы у них падали цены на продовольствие и как следствие этого возникало недовольство местного населения, то должны принимать соответствующие меры. Кроме того, цены на продовольствие выросли и в Европе. В то время как Украина обеспечила себя зерном.

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"Поэтому у Украины есть рычаги влияния. В любых переговорах важно наличие рычага. А продовольствие, армия, оружие – это рычаг, который придает украинской дипломатии большее значение. В том числе и на Глобальном Юге", – отметил Тарас Загородний.

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Обратите внимание! Саммит G20 состоится 9 и 10 сентября в Нью-Дели. Однако глава Китая Си Цзиньпин не посетит встречу лидеров ведущих стран мира. Также российский диктатор не приедет в Индию, хотя и получил приглашение. Кроме стран "Большой двадцатки", участие в саммите также примут Египет, Сингапур, Испания, Бангладеш, Оман, Нигерия, Маврикий, Нидерланды, ОАЭ.

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