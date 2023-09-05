Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що зараз загалом міжнародні партнери та інші держави зайняли вичікувальну позицію щодо війни в Україні. Там поки не "роздмухують" питання перемовин, а чекають, чим завершиться ця фаза бойових дій.

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Китай зайняв вичікувальну позицію щодо війни

Як наголосив Рейтерович, Китай менш активно коментує ситуацію щодо війни в Україні, але все одно залишається активним спостерігачем. Свій "мирний план" вони нікуди не поділи. І з часом там знову про нього заговорять.

Насправді Китай має багато причин зараз не їхати на саміт G20. І одна з них – там поки не хочуть давати відповіді на питання, які будуть так чи інакше пов'язані з Україною.

До теми – дивіться розмову з Ігорем Рейтеровичем на ютубі 24 Каналу

Однак це все буде проговорене з часом. Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна обов'язково відбудеться. Вона буде присвячена цілому комплексу питань, що стосуються американо-китайських відносин.

Китай дивиться, як закінчиться ця фаза наступу Збройних Сил України. Гляне на перспективи. А потім подивиться на позиції Росії і зробить висновки. Вони вважають, що краще чекати, а пізніше виступати з "мирними ініціативами". Або приєднатися до ініціатив, які будуть виникати,

– розповів Рейтерович.

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