Про це 24 Каналу сказав журналіст Evening Standart Роберт Фокс. Він зауважив, що значну роль в цьому відіграє поєднання кількох факторів.

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Коли настане кінець правлінню Путіна

Владімір Путін, ймовірно, все менше й менше відповідає за злочини, які скоює у світі. Зокрема, намагається дестабілізувати Молдову. Досі досить успішно намагається дестабілізувати Грузію. Робить напіввибачення за збиття азербайджанського літака над Грозним. Створює безлад на Балканах.

Проте якщо це створить ще більше труднощів для Європи, то це не сподобається Дональду Трампу. Адже новообраний президент США хоче, щоб Європа відігравала більшу роль щодо власної оборони та безпеки.

Трамп відвернеться від Путіна. Є кілька сценаріїв, але головна карта, яку Путін може розіграти, – отримати якусь схему для переговорів через Ілона Маска. Є реальний шанс через Маска достукатися до Москви. Втім, як тільки війна припиниться правління Путіна може також зупинитися,

– зазначив Роберт Фокс.

Крім того, своєю поведінкою глава Кремля неабияк дратує Китай. Росіяни все більше й більше претендують на Арктику. Бухти й затоки росіяни розглядають як свої води. Проте у такому випадку їм буде дуже важко домовитися з Китаєм.

До слова, у 2024 році Путін зазнав серйозних невдач, через що став "Невдахою року" за версією видання Politico.