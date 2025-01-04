Об этом 24 Каналу сказал журналист Evening Standart Роберт Фокс. Он отметил, что значительную роль в этом играет сочетание нескольких факторов.

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Когда наступит конец правлению Путина

Владимир Путин, вероятно, все меньше и меньше отвечает за преступления, которые совершает в мире. В частности, пытается дестабилизировать Молдову. До сих пор довольно успешно пытается дестабилизировать Грузию. Делает полуизвинения за сбивание азербайджанского самолета над Грозным. Создает беспорядок на Балканах.

Однако если это создаст еще больше трудностей для Европы, то это не понравится Дональду Трампу. Ведь новоизбранный президент США хочет, чтобы Европа играла большую роль в отношении собственной обороны и безопасности.

Трамп отвернется от Путина. Есть несколько сценариев, но главная карта, которую Путин может разыграть, – получить какую-то схему для переговоров через Илона Маска. Есть реальный шанс через Маска достучаться до Москвы. Впрочем, как только война прекратится правление Путина может также остановиться,

– отметил Роберт Фокс.

Кроме того, своим поведением глава Кремля изрядно раздражает Китай. Россияне все больше и больше претендуют на Арктику. Бухты и заливы россияне рассматривают как свои воды. Однако в таком случае им будет очень трудно договориться с Китаем.

К слову, в 2024 году Путин потерпел серьезные неудачи, из-за чего стал "Неудачником года" по версии издания Politico.