Государства, входящие в G20, приняли коммюнике в субботу, 9 сентября. Ожидалось, что они это сделают на следующий день саммита. Представитель Индии Амитабх Кант сообщил о достижении стопроцентного единогласия.
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Что в документе написано об Украине
Финальное заявление состоит из 37 страниц и включает в себя 83 абзаца. Оно охватывает многие темы – от вопросов энергетики до российско-украинской войны. В контексте российской агрессии страны-члены G20 призывали к миру и приветствовали поддерживающие его конструктивные инициативы.
"Большая двадцатка" призвала государства действовать в полном объеме в соответствии с целями и принципами Устава ООН и подчеркнула, что применение ядерного оружия или ядерные угрозы недопустимы. В заявлении также обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине относительно глобальной продовольственной и энергетической безопасности.
В то же время, прямого осуждения полномасштабной агрессии России против Украины в этой декларации нет. В коммюнике отмечается, что "были разные взгляды и оценки ситуации".
В заявлении также есть призыв к немедленным и беспрепятственным поставкам зерна, продовольствия и удобрений. Причем не только из Украины, но и из России. G20 это объясняет необходимостью удовлетворения спроса в наименее развитых странах, особенно в Африке, и развивающихся государствах.
Что этому предшествовало
- Напомним, что 9 и 10 сентября Индия принимает у себя саммит G20. На этом мероприятии лидеры (среди них не было китайского президента Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина) не могли прийти к согласию о том, как описать полномасштабное вторжение России в Украину.
- Западные страны-члены G20 потребовали осудить Россию. Остальные участники хотели сконцентрироваться на вопросах экономики.
- Сначала в черновике не было упоминания о российско-украинской войне. Западные СМИ со ссылкой на анонимные источники заявили, что страны "Большой двадцатки" направили Кремлю проект декларации "для оценки".
- Москва блокировала компромисс. Из-за этого возник риск того, что мероприятие G20 впервые за два десятка лет саммитов не имело бы декларации.
- Впоследствии индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что коммюнике все же согласовали. Отсутствие этого заключительного заявления навредило бы эффективности "Большой двадцатки".
- На фоне этого в медийном пространстве появились сообщения, что Реджеп Эрдоган за закрытыми дверьми на этом саммите просил лидеров подсоединить Россию к SWIFT и удовлетворить другие требования Кремля. Таким образом турецкий президент хочет возобновить зерновое соглашение, из которого вышла страна-агрессорка.