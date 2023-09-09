Государства, входящие в G20, приняли коммюнике в субботу, 9 сентября. Ожидалось, что они это сделают на следующий день саммита. Представитель Индии Амитабх Кант сообщил о достижении стопроцентного единогласия.

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Что в документе написано об Украине

Финальное заявление состоит из 37 страниц и включает в себя 83 абзаца. Оно охватывает многие темы – от вопросов энергетики до российско-украинской войны. В контексте российской агрессии страны-члены G20 призывали к миру и приветствовали поддерживающие его конструктивные инициативы.

"Большая двадцатка" призвала государства действовать в полном объеме в соответствии с целями и принципами Устава ООН и подчеркнула, что применение ядерного оружия или ядерные угрозы недопустимы. В заявлении также обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине относительно глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

В то же время, прямого осуждения полномасштабной агрессии России против Украины в этой декларации нет. В коммюнике отмечается, что "были разные взгляды и оценки ситуации".

В заявлении также есть призыв к немедленным и беспрепятственным поставкам зерна, продовольствия и удобрений. Причем не только из Украины, но и из России. G20 это объясняет необходимостью удовлетворения спроса в наименее развитых странах, особенно в Африке, и развивающихся государствах.

Что этому предшествовало