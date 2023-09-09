Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров, пишет, что Эрдоган, который в прошлом году помог заключить Черноморскую зерновую инициативу, прилагает усилия на встречах за закрытыми дверями с лидерами во время саммита G-20 в Нью-Дели.
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Союзники Украины вряд ли поддерживают запрос Эрдогана
Турция просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продуктов и удобрений и снова подключить Россию к системе SWIFT для международных платежей.
Турция заявляет, что способ возобновить зерновое соглашение – это ослабить некоторые санкции, которые, по утверждению Москвы, не разрешают импортировать сельскохозяйственное оборудование (тракторы или запасные части).
Как пишет Bloomberg, хотя усилия Турции вряд ли окажут влияние на союзников Украины в США и Европе, принятие Эрдоганом требований России подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается в своей балансировке после вторжения Москвы в Украину.
Турция стремится возобновить поставки в рамках соглашения, поддержанного ООН, которое Москва саботировала в июле. Издание напоминает, что Эрдогану не удалось убедить президента России Владимира Путина снова присоединиться к соглашению на переговорах в Сочи 4 сентября.
В ООН тоже предлагали снять санкции с России: подробности
- По данным немецкого издания Bild, ООН планировало фактически обнулить все наложенные санкции в Россию в обмен на возвращение страны-террориста к Черноморской инициативе.
- В Киеве резко отреагировали на информацию. В частности, в Офисе Президента назвали эту "торговлю" недопустимой.
- В конце концов, ООН пришлось оправдываться. В организации заявили, что слова генсека Антониу Гутерриша передали некорректно.