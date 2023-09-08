Об этом на брифинге заявил заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, сообщает 24 Канал.

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Интерпретация информации в статье якобы была некорректна

По словам Хака, ООН не пытается добиться снятия или обхода санкций против России.

Кажется, что в статье говорится, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это не соответствует действительности. Еще год назад генеральный секретарь ООН прилагал усилия по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки. Он говорил об этом открыто многократно. Я хотел бы также отметить, что речь не идет о снятии санкций,

– заявил заместитель представителя генсека ООН.

Напомним, что немецкие журналисты 8 сентября заявили, что получили в распоряжение письмо Гутерриша, в котором он предлагает главе МИД России Сергею Лаврову "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между Секретариатом ООН и Россией". Эти пункты должны стать шагом к разморожению зерновой сделки.

Первым предлагаемым ослаблением является возврат государственного "Русского аграрного банка" в систему SWIFT. Генсек ООН якобы хочет активировать фейковый банк RSHB Capital SA, который будет помогать захватчикам принимать платежи. Это станет законным способом обойти санкции.

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В ООН подпевают военным преступникам

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в разгар войны идея аннулировать санкции для России за экспорт украденного зерна звучит абсурдно. Раньше мир и представить не мог, что представители ООН превратятся в "главных лоббистов военных преступников".

Он подчеркнул, что западные страны ввели санкции в ответ на нарушение кремлевскими властями международного права – российским элитам направили четкий месседж, что у страны-террориста с Владимиром Путиным нет будущего.

В то же время, по словам Подоляка, руководство ООН продолжает заигрывать с кровавым режимом. В Организации предлагают склонить голову перед российским шантажом страны-террориста и выполнить ее прихоти. Однако России и ее сторонникам в ООН придется только мечтать о снятии ограничений.

"Ни одна из этих абсурдных идей не может быть реализована, особенно на фоне ракетного террора против портовой и зерновой инфраструктуры Украины. Однако это еще одно напоминание о том, что присутствие России в Совбезе ООН отравляет организацию в целом", – подчеркнул советник главы ОП.