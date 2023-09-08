Немецкие журналисты издания Bild опубликовали доказательства того, что ООН предлагало России помочь снятию фактически всех санкций в обмен на возвращение к зерновой инициативе. У Зеленского не заставили себя ждать с реакцией.

Смотрите также Визит Блинкена был только началом: как Украина и союзники готовятся к "международному марафону"

В ООН подпевают военным преступникам

В разгар войны идея аннулировать санкции для России за экспорт украденного зерна звучит абсурдно. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что мир не мог раньше представить, что представители ООН превратятся в "главных лоббистов военных преступников".

Подоляк напомнил, что западные страны ввели санкции в ответ на нарушение нынешними кремлевскими властями международного права. Таким образом, российским элитам отправили четкий месседж, что у России с Путиным нет будущего.

В то же время, руководство ООН продолжает заигрывать с кровавым режимом. Предлагая склонить голову перед шантажом страны-террористки и выполнить ее прихоти, оно "легализует" все ее преступления, предпринимаемые для достижения своих политических амбиций.

Подоляк добавил, что России и ее сторонникам в ООН придется только мечтать о снятии ограничений.

Ни одна из этих абсурдных идей не может быть реализована, особенно на фоне ракетного террора против портовой и зерновой инфраструктуры Украины. Однако это еще одно напоминание о том, что присутствие России в Совбезе ООН отравляет организацию в целом.

– так отреагировал чиновник на "ооновское" предложение.

На каких условиях ООН торговалась с Кремлем

Bild опубликовало письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к главе российского МИД Сергею Лаврову. Международная организация пообещала кремлевским властям "взятки" для размораживания зерновой инициативы.

Чем именно Гутерриш пытался соблазнить Россию:

отменой санкций ЕС против Российского аграрного банка;

страхованием российских кораблей от атак в Черном море;

размораживанием активов российских компаний по производству удобрений;

восстановлением доступа российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, к портам ЕС.

По данным издания, Путин пока не дал согласия на столь привлекательные предложения. Он сомневается в возможности их реализации.