Полученное письмо доказывает, что в ООН готовы вести переговоры с террористами и поддаваться их шантажу. Россиянам предлагают аннулировать часть санкций.
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Награда за агрессивное поведение
Немецкие журналисты получили в распоряжение письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором он предлагает Сергею Лаврову "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между Секретариатом ООН и Россией". Эти пункты должны стать шагом к размораживанию зерновой сделки.
Первым предлагаемым ослаблением является возврат государственного "Российского аграрного банка" в систему SWIFT. Генсек ООН намерен активировать фейковый банк RSHB Capital SA, который будет помогать оккупантам принимать платежи. Это станет якобы законным способом обойти санкции.
Также ООН заявляла о готовности застраховать российские корабли от атак Украины. Сюда входит не только страхование груза, но и самих судов оккупантов. То есть захватчики будут защищены от любых убытков.
Третьим пунктом в письме Гутерриш предлагает посодействовать возвращению части замороженных активов России в ЕС. Лавров должен предоставить ЕС список компаний, занимающихся удобрениями, а непосредственно ООН будет помогать обрабатывать отправленный запрос.
Организация Объединенных Наций может продолжать помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в Европейском Союзе,
– говорится в письме.
В конце Гутерриш якобы предложил "обеспечить эффективный доступ российских судов, которые перевозят пищевые продукты и удобрения, в порты ЕС путем быстрых портовых разрешений". ООН уже якобы провела разговор с Европейской комиссией и портовыми администрациями Германии, Бельгии, Испании и Нидерландов по этому вопросу.
Кремль пока не согласился на такие выгодные условия. Там считают их "слишком хорошими, чтобы быть правдой" и сомневаются в "технической осуществимости" объявленных послаблений.
ООН продолжает защищать россиян
- На днях в ООН заявили, что для признания геноцида в Украине им не хватает доказательств и фактов. Якобы имеющиеся действия не соответствуют юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. Организация нашла действия, являющиеся преступлением против человечности, но не видят доказательств, что Россия хочет уничтожить население Украины.
- После соответствующего заявления украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец привел примеры жестокости оккупантов, что доказывают факт осуществления геноцида. Он напомнил о погибших и раненых гражданских и терроре мирного населения – обстрелах энергетики и подрыве ГЭС.
- После атаки на российский танкер SIG, ООН призвала стороны "воздержаться от эскалации украинского конфликта". После этого в Офисе Президента напомнили, что организация никак не реагировала на обстрелы украинских портов и не осуждала удары по городам.