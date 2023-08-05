В офисе Антониу Гутерреша призвали "воздержаться от эскалации украинского конфликта". На такое заявление резко ответили в ОП.

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В ООН заговорили о "недопустимости эскалации"

Мы видели сообщение об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздержаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта,

– заявили у генсека ООН.

Советник руководителя ОП жестко ответил на это заявление. Заметил, какая была реакция ООН, когда оккупанты обстреливали украинские порты.

Не помню, говорил ли Генеральный секретарь ООН о недопустимости эскалации, когда Россия атаковала украинские порты в Одессе и Дунае. Не помню, чтобы Антониу Гутерреш выступал с заявлением против российского террора мирных городов. Вместо этого стоит Украине эффективно дать отпор – и моментально выходят многочисленные "адвокаты дьявола", призывающие немедленно прекратить огонь и эскалацию конфликта,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Также он задал риторические вопросы. В частности, что, так, наверняка работает международное право и право на самооборону, такой вид, наверное, имеет глобальный порядок безопасности с точки зрения ООН.

"С агрессором, ведущим войну геноцидного типа, в кресле Председателя Совета безопасности ООН и постоянными уговорами не сопротивляться ему?", – подчеркнул советник руководителя ОП.

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