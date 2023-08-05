В офісі Антоніу Гутерреша закликали "утриматися від ескалації українського конфлікту". На таку заяву різко відповіли в ОП.

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В ООН заговорили про "неприпустимість ескалації"

Ми бачили повідомлення про інцидент. ООН не може підтвердити ці повідомлення. Ми рішуче підтверджуємо наш заклик до всіх зацікавлених сторін утриматися від будь-якої риторики або дій, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту,

– заявили у генсека ООН.

Радник керівника ОП жорстко відповів на цю заяву. Зауважив, яка була реакція ООН, коли окупанти обстрілювали українські порти.

Не пригадую, чи говорив Генеральний секретар ООН про неприпустимість ескалації, коли Росія атакувала українські порти в Одесі та на Дунаї. Не пам'ятаю, щоб пан Антоніу Гутерреш виступав із заявою проти російського терору мирних міст. Натомість варто Україні ефективно дати відсіч – і вмить виходять численні "адвокати диявола", які закликають негайно припинити вогонь та ескалацію конфлікту,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Також він поставив риторичні запитання. Зокрема, що так, напевно, працює міжнародне право та право на самооборону, такий вигляд, напевно, має глобальний безпековий порядок із погляду ООН.

"З агресором, що веде війну геноцидного типу, у кріслі Голови Ради безпеки ООН і постійними вмовляннями не чинити йому опору?", – наголосив радник керівника ОП.

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