Отриманий лист доводить, що в ООН готові вести переговори з терористами та піддаватися їх шантажу. Росіянам пропонують анулювати частину санкцій.

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Нагорода за агресивну поведінку

Німецькі журналісти отримали у розпорядження лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, у якому він пропонує Сєргєю Лаврову "чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і Росією". Ці пункти нібито мають стати кроком до розмороження зернової угоди.

Першим пропонованим послабленням є повернення державного "Російського аграрного банку" до системи SWIFT. Генсек ООН має намір активувати фейковий банк RSHB Capital SA, який допомагатиме окупантам приймати платежі. Це стане нібито законним способом обійти санкції.

Також ООН заявляла про готовність застрахувати російські кораблі від атак України. Сюди входить не лише страхування вантажу, а й безпосередньо самих суден окупантів. Тобто загарбники будуть захищені від будь-яких збитків.

Третім пунктом в листі Гутерреш пропонує посприяти поверненню частини заморожених активів Росії у ЄС. Лавров повинен надати ЄС список компаній, які займаються добривами, а безпосередньо ООН допомагатиме обробляти надісланий запит.

Організація Об’єднаних Націй може продовжувати допомагати розморожувати заморожені активи російських компаній з виробництва добрив у Європейському Союзі,

– йдеться у листі.

Наприкінці Гутерреш нібито запропонував "забезпечити ефективний доступ російських суден, які перевозять харчові продукти та добрива, до портів ЄС шляхом швидких портових дозволів". ООН нібито вже провела розмову з Європейською комісією та портовими адміністраціями Німеччини, Бельгії, Іспанії та Нідерландів щодо цього питання.

Кремль поки не погодився на такі вигідні умови. Там вважають їх "занадто гарними, щоб бути правдою" і сумніваються в "технічній здійсненності" оголошених послаблень.

ООН продовжує захищати росіян