Про це під час брифінгу заявив заступник представника генерального секретаря всесвітньої організації Фархан Хак, повідомляє 24 Канал.

До теми В ООН пропонували скасувати санкції проти Росії в обмін на роботу зернової угоди, – Bild

Інтерпретація інформації у статті нібито була некоректна

За словами Хака, ООН не намагається домогтися зняття чи обходу санкцій проти Росії.

Здається, що у статті мовиться про те, що ми намагаємося знайти шлях обходу санкцій. Це не відповідає дійсності. Ще рік тому генеральний секретар ООН почав докладати зусиль щодо забезпечення виходу українських та російських продовольства та добрив на глобальні ринки. Він говорив про це відкрито багато разів. Я хотів би також наголосити, що мовиться не про зняття санкцій,

– заявив заступник представника генсека ООН.

Нагадаємо, що німецькі журналісти 8 вересня заявили, що отримали у розпорядження лист Гутерреша, у якому він пропонує голові МЗС Росії Сєргєю Лаврову "чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і Росією". Ці пункти нібито мають стати кроком до розмороження зернової угоди.

Першим пропонованим послабленням є повернення державного "Російського аграрного банку" до системи SWIFT. Генсек ООН нібито хоче активувати фейковий банк RSHB Capital SA, який допомагатиме загарбникам приймати платежі. Це стане законним способом обійти санкції.

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В ООН підспівують воєнним злочинцям

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що в розпал війни ідея анулювати санкції для Росії за експорт вкраденого зерна звучить абсурдно. Раніше світ й уявити не міг, що представники ООН перетворяться на "головних лобістів воєнних злочинців".

Він наголосив, що західні країни запровадили санкції у відповідь на порушення кремлівською владою міжнародного права – російським елітам надіслали чіткий меседж, що країна-терористка з Владіміром Путіним не має майбутнього.

Водночас, за словами Подоляка, керівництво ООН продовжує загравати з кривавим режимом. В Організації пропонують схилити голову перед російським шантажем країни-терористки та виконати її забаганки. Однак Росії та її прихильникам в ООН доведеться лише мріяти про зняття обмежень.

"Жодна з цих абсурдних ідей не може бути реалізована, особливо на тлі ракетного терору проти портової та зернової інфраструктури України. Однак це ще одне нагадування про те, що присутність Росії в Радбезі ООН отруює організацію в цілому", – наголосив радник голови ОП.