Глава государства отметил, что сегодня был очень активный день. Было много международной коммуникации, ведь Украину должны слышать и понимать в мире.
Стоит прочесть Приглашение Москвы к новым волнам шантажа, – в МИД отреагировали на переписку ООН с Россией
Президент рассказал о международной коммуникации
Зеленский заметил, что общие эмоции – это всегда большой источник для большей поддержки.
Саммит Ялтинской европейской стратегии – разные встречи, интервью. Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. Ориентиры на ближайшее время,
– заметил украинский лидер.
Он добавил, что видит сейчас слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров и слишком активные попытки России обойти санкции.
"Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя. И защитить! И тем более должно избегать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы", – подчеркнул президент.
Он назвал три приоритета:
- дальнейшие санкции против энергосектора России,
- реальные ограничения поставки террористам чипов и в целом микроэлектроники,
- дальнейшее блокирование российского финансового сектора.
"Это санкционное наступление мира должно восстановиться", – считает глава государства.
Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео