Глава государства отметил, что сегодня был очень активный день. Было много международной коммуникации, ведь Украину должны слышать и понимать в мире.

Стоит прочесть Приглашение Москвы к новым волнам шантажа, – в МИД отреагировали на переписку ООН с Россией

Президент рассказал о международной коммуникации

Зеленский заметил, что общие эмоции – это всегда большой источник для большей поддержки.

Саммит Ялтинской европейской стратегии – разные встречи, интервью. Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. Ориентиры на ближайшее время,

– заметил украинский лидер.

Он добавил, что видит сейчас слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров и слишком активные попытки России обойти санкции.

"Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя. И защитить! И тем более должно избегать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы", – подчеркнул президент.

Он назвал три приоритета:

дальнейшие санкции против энергосектора России,

реальные ограничения поставки террористам чипов и в целом микроэлектроники,

дальнейшее блокирование российского финансового сектора.

"Это санкционное наступление мира должно восстановиться", – считает глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео