Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу объяснил, какие риски несут за собой такие решения. Даже в случае отмены санкций Россия будет продолжать давить на мировое сообщество

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Шаги навстречу России недопустимы

Олег Николенко отмечает, что Украина выступает категорически против любых попыток отмены санкции. Ослабление ограничений в ответ на разблокирование зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа.

Спикер МИД убежден, что у мира есть определенные обязанности, от которых они не должны отступать. Ослабление санкций взамен на разблокирование зерновой инициативы лишь убедит Кремль, что тот может делать все что угодно.

Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять новую агрессию, предлагая уступки,

– заявил Николенко.

Также представитель добавил, что Украина готова продолжать экспорт зерна, в частности в страны Африки и Азии. Это может продолжаться в рамках Черноморской зерновой инициативы или через альтернативные маршруты.

В ООН предлагали ослабить санкции против России

Немецкие журналисты получили доступ к письму генсека ООН Антониу Гутерриша, в котором он предлагает Сергею Лаврову отменить санкции против России, чтобы Москва возобновила черноморскую инициативу. Он назвал это "четырьмя конкретными краеугольными камнями соглашения между Секретариатом ООН и Россией".

Первым ослаблением должно стать подключение государственного "Российского аграрного банка" к системе SWIFT через дочерний банк RSHB Capital SA. Это поможет обойти наложенные ограничения. Также в ООН предлагали полностью застраховать российские корабли и товар, а также разморозить активы российских компаний, которые занимаются удобрениями.

Последним пунктом в письме стало разрешение на швартовку российских кораблей в странах ЕС. Организация уже обсудила это с отдельными портовыми администрациями в Германии, Бельгии, Испании и Нидерландах.