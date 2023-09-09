Хотя лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин пропустят саммит G20, издание Politico называет остальных так называемых "плохих парней", с которыми западным демократиям придется вести переговоры.

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Запад признает, что Украине необходима поддержка за пределами Европы и Северной Америки

Издание подчеркивает, что некоторые из этих международных "плохих парней" также играют все более активную роль в переговорах по войне в Украине, что приветствует Киев.

В качестве примера Politico приводит лидера Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, который примет участие в саммите G20. По данным американской разведки, он одобрил жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогги. В августе 2023 года он принимал в Джидде саммит "формулы мира" о войне в Украине.

Также издание упоминает президента Турции Реджепа Эрдогана. В контексте Эрдогана Politico пишет, что турецкий президент "запер тысячи политических оппонентов и подавляет свободу СМИ".

Кроме того, на этой неделе Эрдоган встретился с Путиным в попытке разблокировать поставки зерна через Красное море.

В общем, западные дипломаты не стесняются общаться с "плохими парнями" из G20, что отражает все большее понимание в западных столицах того, что борьба за приверженность общественности к войне в Украине не работает и требует поддержки со стороны стран за пределами состоятельных столиц Европы и Северной Америки,

– говорится в сообщении.

"Я здесь не для того, чтобы выставлять оценки", – заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, отвечая на вопрос о том, передавал ли президент Байден во время своих многочисленных встреч с индийским лидером озабоченность США по поводу деятельности Нарендры Моди в области религиозных свобод и свободы прессы.

Ожидается, что Байден проведет встречу с Мухаммедом ибн Салманом, с которым в прошлом году он обменялся печальным ударом кулака, что для многих стало знаком того, что все прощено.

Украина оставалась наиболее спорным вопросом для дипломатов G20

Один из участвовавших в подготовке европейских чиновников высоко оценил закулисную работу Индии по достижению консенсуса по соглашению вместо того, чтобы соглашаться на разных позициях.

"Если им это удастся, то это покажет, что у G20 есть будущее", – сказал чиновник, которому была предоставлена анонимность, чтобы говорить открыто из-за деликатного характера вопроса.

Украина оставалась наиболее спорным вопросом для дипломатов G20, пытавшихся выработать коммюнике саммита, и переговоры продолжались до вечера пятницы.

Страны G7 и ЕС требуют, чтобы в формулировках были отражены закрепленные в Уставе ООН принципы территориальной целостности и национального суверенитета.

Самоуверенность Индии свидетельствует о более глубоких геополитических сдвигах

Не меньшее внимание уделяется и вопросам мировой экономики. Канцлер Германии Олаф Шольц приземлился в Дели как раз в тот момент, когда экономические данные показали, что промышленное производство в европейском экономическом государстве в июле снова упало.

Китай борется с замедлением экономики и кризисом в сфере недвижимости. Но именно в таких странах, как Индия, наблюдаются ускоренные темпы роста, позволяющие говорить о том, что экономика находится на подъеме.

В Нью-Дели гигантские плакаты с изображением улыбающегося Моди, премьер-министра Индии, украшают улицы в центре города.

Сейчас Индия находится в лучах солнца. Правительство Моди использует свое пребывание в кресле премьер-министра, чтобы показать, что оно может играть более активную роль в мировом порядке.

Самоуверенность Индии, принимающая саммит, свидетельствует о более глубоких геополитических сдвигах.

По словам трех западных чиновников, непосредственно знакомых с ходом подготовки к саммиту, Бразилия и Южная Африка, в частности, играют ключевую роль в координации с Индией в достижении консенсуса по итоговой декларации саммита – "святого грааля подобных встреч".