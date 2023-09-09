Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что лидеры стран согласовали заключительное коммюнике. Об этом сообщают журналисты Bloomberg.

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В чем суть

Среди лидеров стран не было согласия по поводу того, как описать вторжение России в Украину. А это нужно, чтобы сформулировать заключительное коммюнике, которое подведет итоги встречи. Как указывают медийщики, коммюнике – это совместное заявление, которое неформально обязывает страны-члены выполнять решения, принятые консенсусом.

Нельзя ли без коммюнике

Отсутствие согласия вредит эффективности органа. Если бы страны не пришли к согласию, это был бы первый случай, когда на саммите G20 не приняли совместное коммюнике. Потому этой детали уделяют так много внимания.

Разве не понятно, что Россия – агрессор

К сожалению, не все страны хотят называть вещи своими именами. Поэтому по поводу формулировки в коммюнике, которое опишет вторжение России в Украину, был спор, как и по поводу того, "насколько сильно" следует осудить оккупанта. Россия, конечно, выступила против того, чтобы ее открыто осуждали, а ее поддерживали страны, лояльно относящиеся к Путину. Мировые лидеры пошли на компромисс, и тон документа пришлось смягчить. Теперь заявление должно быть опубликовано.

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Россия давит на другие страны

Как отмечает Bloomberg, это коммюнике похоже на предыдущее, которое заключили после саммита на Бали в прошлом году. Оно было достаточно компромиссным и позволяло дипломатам России и США представить его как победу своей точки зрения. Впрочем, в этом году убрали формулировки, "выражавшие разные мнения по таким вопросам, как санкции и прямое осуждение войны России, заменив их единодушно поддержанными взглядами, подкрепленными ссылками на принципы Организации Объединенных Наций". То есть страны якобы сосредоточились на том, что объединяет, а не разъединяет.

Ожидается, что финальное заявление снова будет прямо ссылаться на войну России "в Украине", а не на войну "против Украины", являющуюся формулировкой, которой добивались США и их союзники и против которой выступала Москва,

– пишет издание.

Выходит, что украинцы погибают на войне с неназванным врагом, а мир не может сказать, кто виноват в конфликте в сердце Европы в XXI веке.

"Мы за мир во всем мире"

Ранее журналисты Reuters процитировали свой анонимный источник. Он сообщил о разногласиях между лидерами стран на саммите G20 "Мы можем скрыть разногласия и сделать всеобщее заявление о том, что мы должны иметь мир и согласие во всем мире, чтобы все согласились". Звучит максимально цинично.