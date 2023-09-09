Как утверждают авторитетные международные издания, проект декларации пока насчитывает 38 страниц и уже согласовано 75 параграфов. В них речь идет о проблемах климата, криптовалютах и реформах в экономической системе. В то же время "украинский вопрос" стал камнем преткновения, поэтому и о нем ничего нет.

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Россия блокирует компромисс

Собственно, один из источников сообщил журналистам Reuters, что совместная декларация может достичь единогласного согласия, а может и нет. В ней могут быть разные параграфы с изложением взглядов разных стран, а также может быть изложено "согласие" и "несогласие" по определенным вопросам в одном абзаце.

Мы можем скрыть разногласия и сделать всеобщее заявление о том, что мы должны иметь мир и согласие во всем мире, чтобы все согласились,

– процитировали в СМИ свой анонимный источник.

Вместе с тем без ублажения Кремля – не обошлось. Другой анонимный высокопоставленный чиновник заявил, что пункты о российско-украинской войне согласовали страны Запада и направили в Россию "для оценки".

Россия имела возможность принять взгляды западных стран и выразить свое несогласие с частью заявления. В случае отсутствия соглашения Индии придется обнародовать заявление в качестве страны-хозяйки. Это означало бы, что G20 впервые за 20 лет саммитов не будет иметь декларации.

Среди прочего, в Reuters утверждают, что пока Россия блокирует компромисс, приемлемый для всех других государств "Большой двадцатки".

Кто входит в G20

Австралия;

Аргентина;

Бразилия;

Великобритания;

Индия;

Индонезия;

Италия;

Канада;

Китай;

Южная Корея;

Мексика;

Германия;

ЮАР;

Россия;

Саудовская Аравия;

США;

Турция;

Франция;

Япония;

Европейский альянс.

Однако подчеркнем, что лидер Китая Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите. Также в Нью-Дели, столицу Индии, не приехал президент России Владимир Путин, что и неудивительно.