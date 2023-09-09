Як стверджують авторитетні міжнародні видання, проєкт декларації поки нараховує 38 сторінок та уже погоджено 75 параграфів. У них йдеться про проблеми клімату, криптовалюту та реформи в економічній системі. Водночас, вочевидь, "українське питання" стало каменем спотикання, тому й про нього нічого немає.

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Росія блокує компроміс

Власне, одне з джерел повідомило журналістам Reuters, що спільна декларація може досягти одностайної згоди, а може і ні. У ній можуть бути різні параграфи з викладенням поглядів різних країн, а також може бути викладена "згода" і "незгода" щодо певних питань в одному абзаці.

Ми можемо приховати розбіжності та зробити загальну заяву про те, що ми повинні мати мир і злагоду в усьому світі, щоб усі погодилися,

– процитували у ЗМІ своє анонімне джерело.

Разом з тим без догоджання Кремлю – не обійшлось. Інший анонімний високопоставлений чиновник заявив, що пункти про російсько-українську війну узгодили країни Заходу та направили до Росії "для оцінки".

Росія мала можливість прийняти погляди західних країн і висловити свою незгоду на частину заяви. У разі відсутності угоди Індії доведеться оприлюднити заяву як країні-господарці. Це означало б, що G20 вперше за 20 років самітів не матиме декларації.

З-поміж іншого, у Reuters стверджують, що поки Росія блокує компроміс, прийнятний для всіх інших держав "Великої двадцятки".

Хто входить у G20

Австралія;

Аргентина;

Бразилія;

Велика Британія;

Індія;

Індонезія;

Італія;

Канада;

Китай;

Південна Корея;

Мексика;

Німеччина;

ПАР;

Росія;

Саудівська Аравія;

США;

Туреччина;

Франція;

Японія;

Європейський Союз.

Однак наголосимо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не братиме участь в саміті. Також у Нью-Делі, столицю Індії, не приїхав президент Росії Владімір Путін, що й не дивно.