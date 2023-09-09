Головне, що світові лідери взагалі обговорювали Україну як таку і що там взагалі було сказано, що так, в Україні війна. Раніше, наприклад, саміти присвячували кліматичним питанням. Про це заявив Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Що хорошого було на саміті G20

На думку радника голови Офісу Президента України Володимира Зеленського, дуже важливо, що що тема війни в Україні досі домінує на обговореннях світових лідерів, хоча від її початку минуло 18 місяців. Таким чином Україна навіть опосередковано модерує глобальний політичний процес, попри те, що не була представлена на саміті.

Сьогодні правила політичної поведінки на глобальному процесі залежать виключно від війни в Україні. Від того, як будуть розвиватися події в Україні, залежить те, як буде виглядати структура глобальних політичних процесів,

– зазначив Подоляк.

Суперечності саміту

На зустрічі у Делі "було сказано ключову фразу, що все ж треба спиратися на фундаментальну, засадничу, базову концепцію недоторканности території як такої і суверенітету".

Виникає питання: якщо недоторканність, то де тоді тут Росія, чому вона на території суверенної іншої держави?

– говорить Михайло Подоляк.

Він назвав пункти, які мали би бути в резолюції:

Росія повинна негайно залишити територію України;

негайно відновити суверенітет і територіальну цілісність України;

негайно сісти за стіл переговорів, щоб обговорити репараційні виплати.

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Що не так із текстом Декларації лідерів