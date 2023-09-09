Главное, что мировые лидеры вообще обсуждали Украину как таковую и что там вообще было сказано, что да, в Украине война. Раньше, например, саммиты посвящали вопросам климата. Об этом заявил Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
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Что хорошего было на саммите G20
По мнению советника главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, очень важно, что тема войны в Украине до сих пор доминирует на обсуждениях мировых лидеров, хотя с ее начала прошло 18 месяцев. Таким образом, Украина даже косвенно модерирует глобальный политический процесс, несмотря на то, что не была представлена на саммите.
Сегодня правила политического поведения на глобальном процессе зависят исключительно от войны в Украине. От того, как будут развиваться события в Украине, зависит то, как будет выглядеть структура глобальных политических процессов.
– отметил Подоляк.
Противоречия саммита
На встрече в Дели "была сказана ключевая фраза, что все же надо опираться на фундаментальную, основополагающую, базовую концепцию неприкосновенности территории как таковой и суверенитета".
Возникает вопрос: если неприкосновенность, то где здесь Россия, почему она на территории суверенного другого государства?
– говорит Михаил Подоляк.
Он назвал пункты, которые должны были быть в резолюции:
- Россия должна немедленно покинуть территорию Украины;
- немедленно восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины;
- немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить репарационные выплаты.
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Что не так с текстом Декларации лидеров
- Текст коммюнике очень противоречив. Камнем преткновения стала формулировка о войне в Украине. Часть стран хотела, чтобы звучали слова о российской агрессии против Украины, но России удалось сделать так, чтобы международное сообщество ее не осудило.
- "Большая двадцатка" призвала государства (государства, не страну-агрессора!) действовать в полном объеме в соответствии с целями и принципами Устава ООН и подчеркнула, что применение ядерного оружия или ядерные угрозы недопустимы. В заявлении также обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине насчет глобальной продовольственной и энергетической безопасности. Еще есть призыв к немедленным и беспрепятственным поставкам зерна, продовольствия и удобрений. Причем не только из Украины, но и России. G20 объясняет это необходимостью удовлетворения спроса в наименее развитых странах, особенно в Африке и развивающихся государствах.
- МИД Украины разочарован декларацией G20 и предлагает свой вариант. В нем слова "война в Украине" заменили словами "война против Украины". Это, по словам спикера МИД Олега Николенко, приближает к реальности. Также в тексте МИД предлагают писать не "украинский кризис", а "вторжение России в Украину". Еще одно изменение: "все страны должны действовать так, чтобы соблюдать принципы ООН" изменили на "Россия должна действовать так, чтобы придерживаться принципов ООН". И самое главное: "Есть разные мнения и оценки украинского кризиса" изменили на "Члены G20 единогласно осудили и призвали Москву прекратить войну против Украины".