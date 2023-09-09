В субботу, 9 сентября, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "Большая двадцатка" поздравляет в своих рядах Африканский союз. Издание AP отмечает: в G20 приняли такое решение, чтобы придать больше голоса развивающимся странам.

Смотрите также Страны G20 не могут прийти к соглашению о декларации: отправили России пункты о войне "для оценки"

Африканский союз теперь у G20

Аналитики пишут, что была широкая поддержка присоединения Африканского альянса. Как следствие, этот Союз стал вторым региональным объединением государств G20 после Европейского Союза.

Моди объявил о членстве во время вступительной речи на саммите G20,

– говорится в сообщении Associated Press.

Кроме того, там указано, что между странами растут разногласия по глобальным вопросам, а также отсутствуют "ключевые игроки" на саммите в Нью-Дели, столице Индии. Очевидно, речь идет о Китае и России.

Это грозит достижению консенсуса по самым острым вопросам, ведь делает его недостижимым.

Обратите внимание! Нынешний саммит G20 проходит в Индии 9 и 10 сентября. Это первый в истории саммит G20, который проходит в Индии и, в частности, Южной Азии.

Россия блокирует договоренности