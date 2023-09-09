У суботу, 9 вересня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що "Велика двадцятка" вітає у своїх лавах Африканський союз. Видання AP зазначає: у G20 ухвалили таке рішення, аби надати більше голосу країнам, що розвиваються.
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Африканський союз тепер у G20
Аналітики пишуть, що існувала широка підтримка долучення Африканського альянсу. Як наслідок, цей Союз став другим регіональним об'єднанням держав у G20 після Європейського Союзу.
Моді оголосив про членство під час вступної промови на саміті G20,
– йдеться у повідомленні Associated Press.
Окрім того, там вказано, що між країнами зростають розбіжності щодо глобальних питань, а також відсутні "ключові гравці" на саміті в Нью-Делі, що є столицею Індії. Вочевидь, йдеться про Китай та Росію.
Це загрожує досягненню консенсусу з найгостріших питань, адже робить його недосяжним.
Росія блокує домовленості
- У розпорядженні журналістів Reuters опинилась чернетка декларації, яку мають ухвалити країни "Великої двадцятки" за результатами саміту.
- Там уже є розділи про проблеми клімату, криптовалюту та реформи в економічній системі. Однак немає нічого про російсько-українську війну.
- Як пишуть у виданні, Росія має можливість "висловити неприйняття" щодо певних пунктів, які планують внести в декларацію.
- Власне, вочевидь, каменем спотикання стало "українське питання". Не виключено, що відповідна декларація, взагалі, не буде прийнята.