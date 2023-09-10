По мнению главы Бразилии Лулы да Силва, заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет с 19 по 25 сентября, – это лучшее место, где можно "свести" Путина и Зеленского.

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Бразилия хочет переговоров

По словам Лулу, во время очередной сессии Генассамблеи найдется время, чтобы поговорить о войне и мире.

Там есть место, где можно усадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Все против войны,

– заявил Лула да Силва.

Президент также отметил, что Бразилия стремится выступать посредником в мирных переговорах между сторонами вооруженного конфликта.

В тоже время сам президент Зеленский неоднократно исключал возможность переговоров с Путиным. Недавно он заявил, что договариваться с лжецом – это напрасное дело. По его мнению, Путин доказал, что его слову нет цены, когда пообещав Пригожину гарантии безопасности, после убил его.

Кроме того, у Зеленского постоянно отмечают, что для начала переговоров изначально необходим вывод российских войск со всей территории Украины.

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