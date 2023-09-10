Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Лула да Силва пытается капитализировать отношения с Россией, которая сейчас является "супермаркетом перед закрытием", и в нем все ключевые "товары" можно взять по "скидке".

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Это маргинальная позиция

Кто из этого "клуба" первым прокричит, что готов общаться с Россией, тот, считает Саакян, имеет право на несколько часов раньше зайти в этот "супермаркет" и взять то, что он хочет.

Для этого нужно приехать к Владимиру Путину, поговорить с ним. Это то, что делает Реджеп Эрдоган, президент Турции или премьер-министр Индии Нарендра Моди. И Лулу да Силва тоже желает принять в этом процессе участие. Он хочет быть Эрдоганом и Моде,

– подчеркнул политолог.

Олег Саакян прокомментировал циничное заявление президента Бразилии: смотрите видео

Президент Бразилии желает свою позицию якобы посредника и равноудаленной стороны конвертировать в свои политические и прежде всего экономические выгоды.

"Именно поэтому и он делает такое заявление. Но на него нет бурной реакции или поддерживающих аплодисментов от других государств. И это маргинальная позиция, которую мы слышали уже неоднократно", – подчеркнул Олег Саакян.

Справка. Заседание высокого уровня на Генеральные ассамблеи ООН соберет мировых лидеров. Оно откроется 19 сентября и продлится почти неделю. Среди вопросов, которые будут рассматриваться на Генассамблее, в частности, цели устойчивого развития, изменения климата, предотвращение пандемии. Кроме того, состоится заседание, посвященное Международному дню полной ликвидации ядерного оружия и его пропаганде.

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