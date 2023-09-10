Об этом заявил действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в кулуарах саммита G20 в Дели во время общения с журналистами. Более того, он сообщил, что собирается лично пригласить Путина.
Интересно 50 друзей Путина и проклятие Пригожина: кто из списка Гааги доживет до трибунала
"Ни за что не арестуют"
Лула в ответе журналистам подчеркнул, что российский диктатор не будет задерживаться в Бразилии, поэтому Путин может спокойно приехать на саммит G20 в следующем году.
Я верю, что Путин может легко уехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, а он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют,
– заявил он.
Следует отметить, что Бразилия подписала Римский устав, обязывающий правительство выполнять решения Международного уголовного суда. Впрочем, Путин не так смел и неоднократно пропускал международные встречи, на которые его приглашали. Да, он не поехал в Дели, где сейчас проходит саммит G20. Также русского диктатора приглашали на саммит БРИКС, который проходил в Южной Африке. И хотя Путина уверяли, что его не арестуют, он не решился выехать за пределы России.
Ордер на арест Путина: что известно
- Международный уголовный суд 17 марта 2023 года издал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с преступными действиями по незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- По решению МКС, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав и признавших юрисдикцию МКС. Ордер на арест российских президента и омбудсменки будет действовать до конца жизни.
- В России впоследствии решились "отомстить" и предъявили обвинение прокурору МКС Кариму Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале. Их "обвинили" в том, что они пытаются привлечь к ответственности "заведомо невиновного".
- В украинской разведке предполагают, что суд Гааги может выдать еще один ордер на арест Путина. Речь идет о деле вагнеровцев, ведь российский диктатор признал – террористическую организацию "Вагнера" финансировало российское правительство. Таким образом, прокуроры МКС вполне могут расследовать преступления террористов, среди которых убийства гражданских и казни военнопленных, сквозь призму того, что вагнеровцы получали деньги из российского бюджета при содействии Путина.