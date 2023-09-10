Об этом заявил действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в кулуарах саммита G20 в Дели во время общения с журналистами. Более того, он сообщил, что собирается лично пригласить Путина.

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"Ни за что не арестуют"

Лула в ответе журналистам подчеркнул, что российский диктатор не будет задерживаться в Бразилии, поэтому Путин может спокойно приехать на саммит G20 в следующем году.

Я верю, что Путин может легко уехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, а он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют,

– заявил он.

Следует отметить, что Бразилия подписала Римский устав, обязывающий правительство выполнять решения Международного уголовного суда. Впрочем, Путин не так смел и неоднократно пропускал международные встречи, на которые его приглашали. Да, он не поехал в Дели, где сейчас проходит саммит G20. Также русского диктатора приглашали на саммит БРИКС, который проходил в Южной Африке. И хотя Путина уверяли, что его не арестуют, он не решился выехать за пределы России.

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