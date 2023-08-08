Президент Бразилии заявил, что Украина, как и Россия, не заинтересована в мире, а обе страны "просто хотят выиграть войну" На эти слова остро отреагировал Владимир Зеленский в интервью бразильскому медиа, передает 24 Канал.

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Что именно сказал украинский президент

К сожалению, поддержка россиян – это не личная позиция Лулы да Силвы. Его советник, посол Селсо Аморим во время встречи с Зеленским в Киеве также поддержал государство-агрессора. Аморим считает, что "любые мирные переговоры должны учитывать реальные проблемы безопасности России".

Владимир Зеленский говорит, что не совсем понимает такую позицию и ему очень грустно слышать такие заявления.

Заявления Лулы совсем не приносят покоя. Удивительно говорить о безопасности России. Только Россия, Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые должны быть предоставлены для безопасности России,

– подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что Бразилия – миролюбивая страна. Она ни с кем не воюети ее уважают больше, чем Россию. Тем удивительнее слышать заявления в поддержку агрессора от главы этой латиноамериканской страны.

Зеленский акцентировал: Путин ничем не отличается от любого колонизатора, потому что он "постоянно лжет, постоянно манипулирует, постоянно дезинформирует", а также убивает и насилует – руками своих солдат. Так зачем же президенту Бразилии соглашаться с российскими нарративами о "стремлении к миру" и "интересах России"?

Если президент Лула хочет мне что-нибудь сказать, пусть он сядет и скажет мне. И я думаю, что мы покончим с этим. Честно говоря, я думал, что он шире понимает мир,

– сказал Зеленский.

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Какое содержание заявлений Лулы да Силвы

Бразильский президент давно известен своей поддержкой Путина.