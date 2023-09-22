Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, чому ця техніка не може щось якісно змінити на російсько-українському фронті – ідеться радше про точкове посилення.

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"Танки Abrams можуть підсилити ділянку фронту або якусь одну нашу бригаду", – пояснив Жданов.

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Військовий експерт наголосив також на політичній складовій. Відтепер американська військова техніка в безпосередньому бойовому зіткненні боротиметься з російськими окупантами.

Які можуть виникнути труднощі

"У війні в Перській затоці Abrams мали серйозні проблеми з повітряними фільтрами. Це газотурбінний танк, який потребує дуже багато очищеного повітря", – зазначив Жданов.

Саме тому перші Abrams в Україні будуть у певному сенсі "пробними". Якщо застосування цих танків буде успішним, надалі можуть надати більше їхніх одиниць.

M1 Abrams – основний бойовий танк третього покоління, вироблений у США. Швидкість на шосе становить 72 кілометри на годину, а пересічною місцевістю – 48 кілометрів. Головне озброєння – нарізна танкова гармата M68 калібром 105 міліметрів на 55 снарядів.



Що відомо про танки Abrams / Інфографіка 24 Каналу

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