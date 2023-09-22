Военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, почему эта техника не может что-то качественно изменить на российско-украинском фронте – речь идет скорее о точечном усилении.
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"Танки Abrams могут усилить участок фронта или какую-то одну нашу бригаду", – объяснил Жданов.
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Военный эксперт отметил также политическую составляющую. Теперь американская военная техника в непосредственном боевом столкновении будет бороться с российскими оккупантами.
Какие могут возникнуть трудности
"В войне в Персидском заливе Abrams имели серьезные проблемы с воздушными фильтрами. Это газотурбинный танк, нуждающийся в большом количестве очищенного воздуха", – отметил Жданов.
Именно поэтому первые Abrams в Украине будут в определенном смысле "пробными". Если применение этих танков будет успешным, в дальнейшем могут предоставить больше их единиц.
Что известно о танках Abrams / Инфографика 24 Канала
Abrams для Украины: последние новости
- Историческое решение передать нашей стране танки Abrams было принято в конце января. Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 единицу.
- На встрече "Рамштайна" 19 сентября министр обороны США Ллойд Остин заверил, что танки Abrams "уже вот-вот будут на поле боя в Украине".
- В ходе визита в США Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом. На пресс-конференции по результатам встречи американский президент сказал, что Abrams будут в Украине уже на следующей неделе.