Для розгортання там наступу потрібно сформувати потужні підрозділи й добре їх укомплектувати. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що такі можливості на цьому напрямку є.

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Що ще потрібно

Усі дії мають відбуватися швидко та ефективно. Також потрібна постійно діюча переправа, для цього треба отримати перевагу на землі, а також контролювати повітря, щоб ворог не міг завдавати по ній своїх ударів.

На плацдарму, який ми створимо, в якийсь момент з’являтиметься велике скупчення артилерії, бронетехніки. Потрібно там повноцінно розгорнутися для того, щоб відсунути ворога, закріпитися і почати активно вести бойові дії,

– розповів Крамаров.

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Для чого потрібні танки Abrams

Ймовірно, саме для початку таких операцій ми очікували партію цієї техніки. Щобільше, за словами військового експерта, США можуть постачати їх у значній кількості й регулярно, тому що в них є великі запаси як снарядів до гармати, так і самих танків, які зараз Збройні Сили США не використовують.

Можливо, ми очікували цю бронетехніку й ще якусь допомогу, яка дозволить нам ефективно прикрити плацдарм і загалом його укомплектувати. Така ситуація буде критичною для росіян, тому що частину підрозділів, які б мали утримувати Лівобережжя Херсонщини, вони відправили зокрема й на Роботине,

– зауважив військовий експерт.

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