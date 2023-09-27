Для розгортання там наступу потрібно сформувати потужні підрозділи й добре їх укомплектувати. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що такі можливості на цьому напрямку є.
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Що ще потрібно
Усі дії мають відбуватися швидко та ефективно. Також потрібна постійно діюча переправа, для цього треба отримати перевагу на землі, а також контролювати повітря, щоб ворог не міг завдавати по ній своїх ударів.
На плацдарму, який ми створимо, в якийсь момент з’являтиметься велике скупчення артилерії, бронетехніки. Потрібно там повноцінно розгорнутися для того, щоб відсунути ворога, закріпитися і почати активно вести бойові дії,
– розповів Крамаров.
Військовий експерт припустив, де можуть використати танки Abrams: дивіться відео
Для чого потрібні танки Abrams
Ймовірно, саме для початку таких операцій ми очікували партію цієї техніки. Щобільше, за словами військового експерта, США можуть постачати їх у значній кількості й регулярно, тому що в них є великі запаси як снарядів до гармати, так і самих танків, які зараз Збройні Сили США не використовують.
Можливо, ми очікували цю бронетехніку й ще якусь допомогу, яка дозволить нам ефективно прикрити плацдарм і загалом його укомплектувати. Така ситуація буде критичною для росіян, тому що частину підрозділів, які б мали утримувати Лівобережжя Херсонщини, вони відправили зокрема й на Роботине,
– зауважив військовий експерт.
Танки Abrams вже в Україні: що відомо
- Володимир Зеленський 25 вересня провів нараду, під час якої міністр оборони Рустем Умєров прозвітував про зброю від західних союзників. Згодом президент написав, що танки Abrams вже в Україні й готуються підсилити наші бригади.
- Передання танків ще 22 вересня анонсував президент США Джо Байден після зустрічі з Володимиром Зеленським. Він зауважував, що Україна отримає перші танки згідно з графіком і це станеться вже наступного тижня.
- Україна очікувала на 31 одиницю техніки. Голова ГУР Кирило Буданов розповідав, що Збройні Сили дуже обережно використовуватимуть американські танки Abrams. Військові не зможуть просто розгорнути батальйонну танкову групу на полі бою, тому що вона стане легкою ціллю для ворожої артилерії.