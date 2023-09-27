Для развертывания там наступления нужно сформировать мощные подразделения и хорошо укомплектовать их. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что такие возможности на этом направлении есть.

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Что еще нужно

Все действия должны проходить быстро и эффективно. Также нужна постоянно действующая переправа, для этого нужно получить преимущество на земле, а также контролировать воздух, чтобы враг не мог наносить по ней свои удары.

На плацдарме, который мы создадим, будет в какой-то момент появляться большое скопление артиллерии, бронетехники. Нужно там полноценно развернуться для того, чтобы отодвинуть врага, закрепиться и начать активно вести боевые действия.

– рассказал Крамаров.

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Для чего нужны танки Abrams

Вероятно, именно для начала таких операций мы ожидали партию этой техники. Более того, по словам военного эксперта, США могут поставлять их в значительном количестве и регулярно, потому что у них есть большие запасы как снарядов к пушки, так и самих танков, которые сейчас Вооруженные Силы США не используют.

Возможно, мы ожидали эту бронетехнику и еще какую-то помощь, которая позволит нам эффективно прикрыть плацдарм и его укомплектовать. Такая ситуация будет критической для россиян, потому что часть подразделений, которые должны удерживать Левобережье Херсонщины, они отправили в том числе и на Роботино,

– заметил военный эксперт.

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