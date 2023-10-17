Вооруженные Силы получили американские танки вовремя – более половины из них были в Украине еще в сентябре. Abrams проверяют и готовят к участию в боевых действиях против России.
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Abrams скоро отправятся на фронт
Представитель армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл сообщил, что Украина получила 31 танк M1A1 Abrams, администрация Байдена пообещала Киеву. Украинцы завершили обучение в Германии и вернулись домой вместе с боеприпасами и запасными частями к бронемашинам.
О'Доннелл заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою часть обещания, теперь по Украине решение, где применить этот потенциал. Однако перед отправкой танков в зону боевых действий нужно время на проверку наличия необходимых элементов поддержки и определения места, где эти танки будут полезны.
Я думаю, что Украина будет обдуманно решать, когда и где она будет это использовать. Танк Abrams – отличная бронемашина, но это не серебряный шар. Наконец, наибольшее значение имеет решимость Украины прорваться,
– заявил представитель США.
Владимир Зеленский сообщал, что первый Abrams из обещанных прибыл в Украину в конце сентября. Они поступили быстрее, чем ожидалось, что позволит использовать их в наступлении перед наступлением зимы.
Зачем Украине Abrams
- Кирилл Буданов сообщил, что танки Abrams Украина будут использовать только в тщательно продуманных операциях, поскольку используя их в обычных боях существует риск быстро их потерять. Они станут опорой прорывных действий ВСУ.
- На плацдарм, который создаст ВСУ, россияне будут опрокидывать большое скопление артиллерии, бронетехники. Нужно там полноценно развернуться для того чтобы отодвинуть врага, закрепиться и начать активно вести боевые действия. Именно для этого, вероятно, понадобятся Abrams.
- Танки Abrams могут точечно усилить какой-то участок фронта или какую-нибудь одну бригаду. Если применение этих танков будет успешным, в дальнейшем США могут предоставить больше единиц.