В частности, под прицелом находятся вражеские объекты на временно оккупированном Юге нашего государства и аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщили журналисты издания The Insider в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал.
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Какие цели оккупантов сейчас под прицелом украинских ATACMS
По предварительным данным, украинская армия могла получить дальнобойные ракеты ATACMS Block 1 кассетного типа. Об этом свидетельствуют фото российских оккупантов, которые они опубликовали после вероятного поражения этими ракетами аэропорта во временно оккупированном Бердянске и предыдущая обещание президента США Джо Байден передать именно такой тип ракеты ATACMS.
Кроме того, такой тип ракеты, скорее всего, имеет дальность действия 165 километров, что подтверждает номер маркировки, который распространили в сети россияне. Таким образом, под прицелом украинских ракет оказывается полностью вся территория Украины.
Журналисты издания The Insider создали инфографику с российскими целями на временно оккупированной территории нашего государства, способные поражать ракеты ATACMS.
Среди враждебных целей есть:
- аэродром в Чаплинке в Херсонской области;
- аэродром в Джанкое в Крыму;
- аэродром в Стрелковом в Херсонской области;
- аэродром Бердянск в Запорожской области;
- системы ПВО россиян в Котовском в Крыму;
- аэродром в Гвардейском в Крыму;
- аэродром в Саках в Крыму;
- аэродром в Качах в Крыму;
- системы ПВО и порт в Севастополе;
- аэродром Бельбек в Крыму;
- системы ПВО в Симферополе в Крыму;
- аэродром в Кировском в Крыму;
- порт в Феодосии в Крыму;
- порт и системы ПВО в Керчи в Крыму.
Возможны целые поражения для ракет ATACMS / Инфографика The Insider
Также Силы обороны Украины смогут использовать ракеты такого типа и на Востоке нашего государства. В частности, для наших воинов теперь доступны враждебные цели в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, что поможет освободить эти территории от российских захватчиков.
Украина получила ATACMS и, вероятно, впервые их применила
- Владимир Зеленский вечером 17 октября в своем вечернем обращении рассказал, что Украина уже получила дальнобойные ракеты ATACMS. Он поблагодарил президента США Джо Байдена за оказанную помощь и сказал, что эти ракеты уже применила украинская армия.
- Официально Зеленский не рассказал, где применили ракеты ATACMS. Однако, по предварительным данным, ими могли поразить аэродромы во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Оттуда российские пропагандисты публикуют фото вероятных обломков этих ракет с маркировками.
- В Силах специальных операций подтвердили атаки по российским аэропортам на оккупированной украинской территории. Они отметили, что удалось уничтожить девять вертолетов разных модификаций, специальную технику, пусковую установку ПВО, состав боеприпасов и повредить взлетные полосы аэродромов.