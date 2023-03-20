Держави узгодили передачу мільйона артилерійських снарядів калібром 155 міліметрів Україні. Подробиці укладання угоди повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю.

Зверніть увагу В ЄС погодили план щодо постачання боєприпасів для України

Виділення мільйона снарядів

Під час першої частини засідання міністри закордонних справ ЄС разом із главою МЗС Дмитром Кулебою обговорили стан справ на місці. Кулеба розповів колегам про хід війни в Україні та закликав надати зброю якнайшвидше.

"Тому я радий оголосити, що міністри оборони та закордонних справ разом зробили пропозицію терміново надати артилерійські снаряди Україні", –сказав Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, зазначивши, що Україна може розраховувати на ЄС.

Боррель зазначив, що рішення було ухвалено дуже швидко – за 2 – 3 тижні після неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі. Вісімнадцять країн узгодили запропонований Жозепом Боррелем план із трьох кроків, направлений на прискорення постачання боєприпасів в Україну та посилення воєнно-промислового комплексу ЄС.

За словами дипломата, перший крок – це виділення одного мільярда євро на підтримку України через відшкодування витрат держав-членів з Європейського фонду миру. У цьому разі країни повинні надати снаряди зі своїх національних запасів або замовлення, які вже були здійснені.

Другий крок – спільна закупівля боєприпасів через Європейський оборонний фонд. На цю ініціативу також буде виділений один мільярд євро з фонду. Ціль полягає, щоб доставити снаряди швидко. Очікується, що перші замовлення будуть оформлені вже у кінці травня.

Сімнадцять держав-членів та Норвегія підписали домовленість проєкту Європейського оборонного агентства. І я знаю, що незабаром приєднаються інші. Через національні процедури не всі змогли сьогодні підписати, але я думаю, що буде понад 20 учасників, які візьмуть участь у цьому проєкті,

– сказав Боррель.

Зазначимо, серед підписантів такі країни: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.

Болгарія, Іспанія, Польща, Словенія, Литва, Латвія, Італія, Данія та Ірландія хочуть приєднатися до ініціативи пізніше, після виконання національних процедур. Угорщина стала єдиною країною, яка категорично висловилась проти постачання зброї. Держава аргументувала це рішення бажанням "миру".

Третій крок плану передбачає собою посилення європейської військової промисловості. Жозеп Боррель зазначив, що останні 60 років європейський блок будував мир через економічну інтеграцію та загальне процвітання. Проте, зараз середа змінилась і тому необхідно посилювати здатність оборонно-промислового комплексу ЄС.

Збільшення бюджету Європейського фонду миру

Через зміну світових реалій, ЄС планує збільшити бюджет Європейського фонду миру до 3,5 мільярдів євро. За словами Борреля, наразі рано говорити про остаточне рішення, оскільки глави МЗС тільки погодились розглянути цю пропозицію.

Європейський дипломат зазначив, що гроші підуть не лише на допомогу України, а й на підтримку інших країн, які цього потребують.

Мирний план для України

Жозеп Боррель зазначив, що окрім війни треба говорити й про мир, який настане в Україні. Він сказав, що європейські партнери обговорюють з Києвом як буде будуватися мир після перемоги.

Верховний представник Європейського Союзу наголосив, що він підтримує "формулу миру" від президента України Володимира Зеленського.

Путіна можуть затримати у 130 країнах

Європейський дипломат Боррель підтримав рішення міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт Путіна через злочинні депортації українських дітей до росії. Зі свого боку, ЄС продовжить роботу щодо виявлення осіб, причетних до депортації дітей, з метою прийняття подальшого обмежувального повідомлення.

Представник Євросоюзу наголосив, що навіть якщо росія не підписала конвенцію міжнародного кримінального суду, ордер має бути реалізовано. Тому, Путіна можуть затримати у 130 країнах, якщо він поїде туди з візитом.

Співпраця Китаю з Росією

На питання журналістів щодо військової співпраці Китаю з Росією, Жозеп Боррель не підтвердив постачання зброї Китаєм. За його словами, ця тема не розглядалась міністрами під час засідань.

Я можу сказати вам тільки одне: я не маю доказів того, що Китай надав Росії зброю, чи планує це зробити. У мене немає доказів того, що це вже сталося, і я не маю доказів того, що вони готуються це зробити,

– сказав дипломат.

Боррель зазначив, що план представлений Китаєм щодо України не варто сприймати, як мирну формулу. Цей документ лише демонструє позицію країни стосовно війни.