Про це повідомляють російські ЗМІ. Російська влада тим часом стверджує, що "все йде за планом", передає 24 Канал.

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У Росії палає черговий оборонний завод

Російські пропагандисти повідомили, що у місті Бійськ, що в Алтайському краї, пролунав вибух у районі розташування федерального науково-виробничого центру "Алтай".

На заводі "Алтай" у Росії бачили дим / Фото з російських телеграм-каналів

Місцеві жителі поскаржилися на ударну хвилю та стовп диму над містом. На кадрах можна побачити, що густий стовп диму піднявся у небо, і його могли бачити люди з кількох районів міста.

Густий дим над заводом "Алтай": дивіться відео

Водночас мер Бійська Віктор Щигрєв прокоментував вибух на заводі, назвавши його "бавовною". Росіянин зазначив, що вибух буцімто пов'язаний із "технологічним процесом", адже проводилися роботи на одному із підприємств.

Про яке саме підприємство йдеться, мер не уточнив. Однак він наголосив, що "приводу для занепокоєння немає".



Мер Бійська писав, що вибух стався внаслідок "технологічного процесу" / Фото з російських телеграм-каналів

Варто зазначити, що ФНВЦ "Алтай" входить у корпорацію "Роскосмос" і виробляє в тому числі боєприпаси, твердопаливні заряди для ракетних двигунів та вибухівку для промислових цілей. Підприємство перебуває у санкційних списках ЄС, США, України та Японії.

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