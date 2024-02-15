Відповідну інформацію підтвердили джерела 24 Каналу. Вибухи пролунали на нафтобазі "Польова".

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Удари по нафтобазі

В ніч на 15 лютого безпілотники Головного управління розвідки успішно уразили нафтобазу у Курській області. Близько опівночі там спалахнула потужна пожежа. У розвідці розповіли, що об'єкт атакували два БпЛА українського виробництва. Ворог використав цю нафтобазу для потреб окупаційної армії.

Мовиться про нафтобазу "Польова" у селищі Польова Курського району. За попередніми даними, російські окупанти втратили три резервуари з паливом. У першому зберігалося 1000 кубометрів палива, у другому було менше – 400 кубометрів.

Під час атаки губернатор Курської області вже класично намагався відмовчатися, однак згодом визнав атаку безпілотників. Вже класично для російської влади він заявив, нібито обійшлося без постраждалих. А населення він просив зберігати спокій.

Регулярні вибухи на нафтобазах