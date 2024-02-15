Соответствующую информацию подтвердили источники 24 Канала. Взрывы прогремели на нефтебазе "Полевая".
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Удары по нефтебазе
В ночь на 15 февраля беспилотники Главного управления разведки успешно поразили нефтебазу в Курской области. Около полуночи там вспыхнул мощный пожар. В разведке рассказали, что объект атаковали два БПЛА украинского производства. Враг использовал эту нефтебазу для нужд оккупационной армии.
Говорится о нефтебазе "Полевая" в поселке Полевая Курского района. По предварительным данным, российские оккупанты потеряли три резервуара с топливом. В первом хранилось 1000 кубометров топлива, во втором было меньше – 400 кубометров.
Во время атаки губернатор Курской области уже классически пытался отмолчаться, однако впоследствии признал атаку беспилотников. Уже классически для российских властей он заявил, что якобы обошлось без пострадавших. А население он просил сохранять спокойствие.
Регулярные взрывы на нефтебазах
- Взрывы на российских нефтяных заводах уже стали обыденностью для россиян. Только за один месяц в России вспыхнуло семь важных объектов нефтегазовой инфраструктуры. Речь идет о трех нефтеперерабатывающих заводах, нефтяном терминале и несколько нефтебазах.
- В частности, 9 февраля прогремели взрывы на нефтеперерабатывающих заводах "Газпромнефти" в Краснодарском крае. Под ударами были Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.
- Платформа United24 отметила, что украинские дроны также могут накладывать санкции. За время регулярных атак по нефтяным объектам России, агрессор сократил экспорт на 127,5 – 136 тысяч баррелей в сутки. Это около 1/3 экспорта от всего их экспорта.