Соответствующую информацию подтвердили источники 24 Канала. Взрывы прогремели на нефтебазе "Полевая".

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Удары по нефтебазе

В ночь на 15 февраля беспилотники Главного управления разведки успешно поразили нефтебазу в Курской области. Около полуночи там вспыхнул мощный пожар. В разведке рассказали, что объект атаковали два БПЛА украинского производства. Враг использовал эту нефтебазу для нужд оккупационной армии.

Говорится о нефтебазе "Полевая" в поселке Полевая Курского района. По предварительным данным, российские оккупанты потеряли три резервуара с топливом. В первом хранилось 1000 кубометров топлива, во втором было меньше – 400 кубометров.

Во время атаки губернатор Курской области уже классически пытался отмолчаться, однако впоследствии признал атаку беспилотников. Уже классически для российских властей он заявил, что якобы обошлось без пострадавших. А население он просил сохранять спокойствие.

Регулярные взрывы на нефтебазах