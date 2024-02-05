Платформа United24 показала последствия атак на российские нефтехранилища. В видео отметили, что дроны тоже могут накладывать санкции, передает 24 Канал.

К теме Украина может в корне изменить ход войны: как это уже начали реализовывать

В результате атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и хранилища с горючим в Черном и Балтийском морях Россия сократила экспорт на 127,5 – 136 тысяч баррелей в сутки. Это около 1/3 экспорта от всего их экспорта. Об этом в частности также писали и журналисты Reuters.

После атак на нефтебазы в январе 2024 года, по сравнению с прошлым годом, экспорт российского бензина упал на 37%, а дизеля – на 23%. Кроме того, Кремль также добровольно сократил экспорт нефти и топлива на 500 тысяч баррелей в день.

Дроны тоже могут накладывать санкции,

– говорится в публикации United24.

Результат ударов по российским НПЗ и нефтебазам: смотрите видео

На каких НПЗ и нефтебазах раздавались взрывы