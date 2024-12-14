Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, что объект в российском Орле является линейно-производственной диспетчерской станцией на нефтепроводе "Дружба". Эту станцию Россия использует для перекачки нефти.

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ВСУ поразили ЛПДС "Стальной конь" в России

Свитан рассказал, что западнее "Стального коня" есть еще одна ЛПДС "Унеча". Именно к ней перекачивает нефть пораженный объект, затем нефть попадает на Мозырский НПЗ в Беларуси, а дальше идет на Польшу и Германию и через Украину – в Венгрию, Словакию и Чехию. Кроме того, тот же Мозырский НПЗ производит топливо, которое идет оккупантам на фронт.

По словам полковника ВСУ в запасе, наши беспилотники уже наносили удар по этой станции около двух лет назад. Где-то в ноябре 2022 года поразили емкость номер 28, которая была одной из основных. Тогда удалось пробить только обшивку, зато сейчас нанесли очень серьезный удар. Причем это атака именно по перекачке нефти.

Это такой "звоночек" не только для россиян, но и для Виктора Орбана с Александром Лукашенко. Эти две ЛПДС с одной стороны "держат" и Лукашенко, и Орбана, и Фицо (премьер Словакии Роберт Фицо – 24 Канал), а с другой – Владимира Путина, потому что основной поток нефтедолларов россияне получают именно по нефтепроводу "Дружба",

– сказал Свитан.

Он добавил, что это уже достаточно большой намек россиянам, что не стоит играть в такие игры с Украиной, потому что если уничтожить эти 2 станции, то услуг не получит не только Беларусь.

В России нарастает движение против Путина

В ГУР МО сообщили, что 13 декабря сожгли 3 локомотива и ликвидировали истребитель Су-30 в России. Свитан убежден, что сейчас на территории страны-агрессора поднимается серьезное движение противодействия путинскому режиму.

Причем оно направлено непосредственно против Путина,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Соответственно, наша разведка пользуется этими движениями и использует в нашу пользу. Кроме того, на такие инциденты также влияет то, что у народов России понемногу просыпается желание вырваться из этой "тюрьмы народов".