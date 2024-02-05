Платформа United24 показала наслідки атак на російські нафтосховища. У відео наголосили, що дрони теж можуть накладати санкції, передає 24 Канал.

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У результаті атак безпілотників на російські нафтопереробні заводи та сховища з пальним у Чорному та Балтійському морях Росія скоротила експорт на 127,5 – 136 тисяч барелів на добу. Це близько 1/3 експорту від усього їхнього експорту. Про це зокрема також писали й журналісти Reuters.

Після атак на нафтобази у січні 2024 року, у порівнянні з минулим роком, експорт російського бензину впав на 37%, а дизеля – на 23%. Окрім того, Кремль також добровільно скоротив експорт нафти та палива на 500 тисяч барелів на день.

Дрони теж можуть накладати санкції,

– мовиться у дописі United24.

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