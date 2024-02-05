Платформа United24 показала наслідки атак на російські нафтосховища. У відео наголосили, що дрони теж можуть накладати санкції, передає 24 Канал.
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У результаті атак безпілотників на російські нафтопереробні заводи та сховища з пальним у Чорному та Балтійському морях Росія скоротила експорт на 127,5 – 136 тисяч барелів на добу. Це близько 1/3 експорту від усього їхнього експорту. Про це зокрема також писали й журналісти Reuters.
Після атак на нафтобази у січні 2024 року, у порівнянні з минулим роком, експорт російського бензину впав на 37%, а дизеля – на 23%. Окрім того, Кремль також добровільно скоротив експорт нафти та палива на 500 тисяч барелів на день.
Дрони теж можуть накладати санкції,
– мовиться у дописі United24.
Результат ударів по російських НПЗ та нафтобазах: дивіться відео
На яких НПЗ та нафтобазах лунали вибухи
- 9 січня 2024 року у російському місті Орел пролунали потужні вибухи на нафтобазі. Окупанти бідкалися на атаку БпЛА. Згодом джерела 24 Каналу повідомили, що вибухи на нафтобазі в Орлі – це спецоперація ГУР МО.
- За кілька днів, 18 січня, вибухи пролунали на нафтобазі у Ленінградській області. За атакою на об'єкт також стояло Головне управління розвідки.
- 19 січня дрони знову завітали до Росії. Цього разу під ударом опинилися нафтобаза у Клинцях Брянської області. До слова, після влучання дронів пожежа була настільки масштабною, що її не могли згасити 2 дні. За цією успішною спецоперацією стоїть ГУР МО.
- 21 січня потужні вибухи пролунали у Ленінградській області в селищі Усть-Луг. Під ударом безпілотників опинився нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл". Варто зазначити, що це важливий об'єкт, адже там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ Росії. До слова, за цією атакою, за інформацію джерел 24 Каналу, стоїть СБУ.
- 25 січня у Росії знову було тривожно, адже невідомі дрони уразили нафтопереробний завод у Туапсе, що у Краснодарському краї. Відомо, що Туапсинський нафтопереробний завод – єдиний на березі Чорного моря. Саме він виробляє бензин і мазут, які потрібні для техніки окупантів на Сході та Півдні України.
- 30 січня дрони уразили нафтобазу "Калуганафтопродукт" у Калузькій області. Окупанти заявили, що буцімто відбили атаку, однак руйнувань уникнути не вдалося.
- 31 січня вибухи пролунали на нафтопереробному заводі у Санкт-Петербурзі. Під ударом безпілотників опинився НПЗ "Невский мазут". За повідомленнями джерел, критично важливий об'єкт уразили дрони ГУР МО.
- 3 лютого безпілотники завітали за понад 600 кілометрів – до Волгограда. Там під ударом опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Вогонь охопив щонайменше 300 квадратних метрів. Окупанти намагалися його приборкати, втім вийшло у них це не дуже добре, адже тепер завод закрився на невідомий період. Як повідомили джерела 24 Каналу, НПЗ атакували дрони СБУ.