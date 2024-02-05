Це можна зрозуміти по тому, як яскраво палає "бавовна" у Росії. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу детальніше про те, що саме впливає на хід війни.
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Ефективність дронів у війні
Першу світову війну змінила розробка Великої Британії – танки. Завдяки їм вдалося зламати позиційну війну. У сучасному світі війна стала більш технологічною. І те, що сьогодні може стати справжнім гейм-ченджером, – уже існує. Мовиться про безпілотники.
Вони вже показують ефективність. Зараз в ГУР та СБУ гарна, здорова конкуренція, хто "замочить" більше кораблів чорноморського флоту у Чорному морі. Думаю, вони самі для себе виробляють дрони, які змінили історію в Чорному морі,
– наголосив Тарас Загородній.
Одним із чудових прикладів роботи безпілотників по чорноморському флоту Росії – це зменшення фактично до нуля обстрілів "Калібрами". Росіяни просто бояться виводити ракетоносії у море.
"Це показує, що асиметричними діями Україна може змінити хід війни. Тут повністю варто підтримати Валерія Залужного, який пише, що у нас недостатньо живої сили, тому має бути механізація", – зауважив політолог.
Війна на території Росії
Генерал Залужний також писав про те, що в Україні є негаразди з виробництвом зброї, тому що є монополізація ринку. Загородній пояснив, що мовиться про те, що Укроборонпром в теперішньому вигляді не може виробляти ту кількість зброї, яка потрібна ЗСУ.
Я вважаю, що Укроборонпром має бути ліквідованим як структура, а його підрозділи мають самі отримувати гроші від Міністерства оборони. Їм не потрібні ніякі вказівки від прошарку людей, які ні чорта не тямлять у виробництві зброї. І, звичайно, треба залучати приватників,
– наголосив політолог.
Зокрема, Нацбанк має давати рефінансування під кредитування конкретних програм, які затвердив уряд. А сам уряд мав би розв'язати проблеми з секретністю цих підприємств. Не вирішене також питання з оподаткуванням прибутку підприємств ВПК.
"Україна це все вже поступово починає реалізовувати. Перенесення війни на територію Росії – це питання виживання України, тому що росіяни не відчувають війни взагалі. А ось коли, наприклад, знищать ланки нафтопереробних підприємств – це вже буде дуже важко для них", – підсумував Загородній.
Удари безпілотниками по Росії: останні новини
- Вдень 4 лютого неспокійно було у Курській області. Її губернатор Роман Старовойт повідомив, що внаслідок атаки безпілотників у селищі Тьоткіне пошкоджено інфраструктурні об'єкти зв'язку.
- А ось ранок 3 лютого для росіян був справді "вибуховим". У Волгограді пролунали вибухи на нафтопереробному заводі "Лукойл", після чого спалахнула величезна пожежа. Площа горіння становила 300 квадратних метрів. Варто додати, що "Лукойл" є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Однак через атаку БпЛА він був змушений частково зупинити свою роботу.
- Очільник Головного управління розвідки напередодні наголосив на тому, що удари по Росії лише посилюватимуться. Мовиться насамперед про об'єкти критичної та військової інфраструктури. У такий спосіб росіяни побачать реальні наслідки війни, які уже на їхній території.