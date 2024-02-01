Кирило Буданов сказав в інтерв'ю іноземним журналістам, що саме включає цей план. Також главу ГУР запитали, чи причетна Україна до атаки безпілотників по Росії.

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Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури й об'єкти військової інфраструктури Росії,

– заявив Буданов.

За його словами, тепер громадяни Росії бачать реальну картину так званої "СВО", тобто війни. Кирило Буданов також сказав, що насправді це війна, і вона вже на території Росії.

"Вони (росіяни – 24 Канал) бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", – заявив очільник нашої розвідки.

Кирило Буданов не підтвердив та не спростував причетність України до атак безпілотників по Росії. Він тільки заявив, що такі операції "цілком можливі".

Буданов сказав, коли буде новий контрнаступ ЗСУ