Кирилл Буданов сказал в интервью иностранным журналистам, что именно включает этот план. Также главу ГУР спросили, причастна ли Украина к атаке беспилотников по России.

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Что сказал Буданов о взрывах в России

Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры России,

– заявил Буданов.

По его словам, теперь граждане России видят реальную картину так называемой "СВО", то есть войны. Кирилл Буданов также сказал, что на самом деле это война, и она уже на территории России.

"Они (россияне – 24 Канал) видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – заявил глава нашей разведки.

Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников по России. Он только заявил, что такие операции "вполне возможны".

Буданов сказал, когда будет новое контрнаступление ВСУ