Кирилл Буданов сказал в интервью иностранным журналистам, что именно включает этот план. Также главу ГУР спросили, причастна ли Украина к атаке беспилотников по России.
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Что сказал Буданов о взрывах в России
Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры России,
– заявил Буданов.
По его словам, теперь граждане России видят реальную картину так называемой "СВО", то есть войны. Кирилл Буданов также сказал, что на самом деле это война, и она уже на территории России.
"Они (россияне – 24 Канал) видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – заявил глава нашей разведки.
Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг причастность Украины к атакам беспилотников по России. Он только заявил, что такие операции "вполне возможны".
Буданов сказал, когда будет новое контрнаступление ВСУ
- Кирилл Буданов в интервью иностранным журналистам заявил, что следующие полгода будут интересными. По словам главы разведки, текущее наступление российских захватчиков на линии фронта завершится. Разведчик уверен, что все закончится установлением справедливости.
- Глава Главного управления разведки также сказал, что весной 2024 года наша страна начнет новое контрнаступление. Ведь нападение врагов скоро будет "полностью исчерпано", оставляя поле боя открытым для атаки Украины.
- Кстати, будучи с визитом в Украине, заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд, сказала, что в 2024 году Украина добьется очень больших успехов, зато Путина ждут сюрпризы.