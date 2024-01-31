Чиновница рассказала на Софиевской площади, что Украина добьется очень больших успехов. Кроме того, Нуланд вспомнила и о Путине, пишет 24 Канал.

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Что сказала Нуланд о 2024 году

Я должна сказать, что я оставляю сегодня (31 января 2024 года – 24 Канал) Киев с большой уверенностью в единстве и решимости украинского народа по 2024 году. Я также уверена, что несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов,

– заявила заместитель государственного секретаря США.

Она также сказала, что американцы понимают и восхищаются тем чудом, которого Украина уже достигла, защищая себя от такой ужасной российской агрессии.

"И мы также понимаем, что случится, если вы не сможете не только выживать, но и процветать. Поэтому я абсолютно уверена, что это понимание будет обозначено и в решении Конгресса на предложение президента Байдена", – заверила Нуланд.

То есть чиновница убеждена – Конгресс проголосует за выделение 60 миллиардов долларов помощи Украине.

США уже направили для ВСУ бомбы GLSDB

Виктория Нуланд прокомментировала поставки Украине высокоточных бомб большой дальности GLSDB.

"Мы продолжаем предоставлять помощь в сфере безопасности, во всех категориях, в том числе и новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как бомбы малого диаметра (GLSDB), которые уже в пути на фронт, а также поддерживать возрождение украинского военно-промышленного комплекса, так же как и нашего, чтобы убедиться, что мы можем продолжить борьбу против тех, кто угрожает нашей свободе", – отметила заместитель госсекретаря США.

Что известно о визите Нуланд в Киев