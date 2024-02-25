Президент Украины во время пресс-конференции 25 февраля 2024 года ответил на вопрос журналистов о необходимости дальнобойного оружия. Он отметил, что все понимают, для чего оно нам нужно, передает 24 Канал.
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Россия понимает, что мы будем делать
В частности, Зеленский сосредоточился на вопросе необходимости ракет ATACAMS. По его словам, они бьют на 300 километров, поэтому сразу понятна их роль на фронте.
Я не хотел бы говорить о деталях, но мы понимаем для чего, и Россия понимает, что мы будем с этим делать,
– отметил он.
Президент также рассказал, что работа над этим вопросом продолжается довольно долго. Кроме этого, он отметил, что он "в позитиве" после недавнего ответа партнеров.
США работают над передачей Украине нового варианта ракеты ATACMS большей дальности, – NBC
- Администрация президента США Джозефа Байдена в настоящее время работает над предоставлением Украине баллистических ракет ATACMS. Говорится, что вооружение будет иметь значительно больший радиус действия. Как уверяет NBC News, по словам двух официальных лиц США, после нескольких месяцев запросов украинских чиновников администрация Байдена работает над предоставлением Украине новых мощных баллистических ракет ATACMS большой дальности.
- Источники издания рассказали, что еще в октябре 2023 года США начали поставлять Украине вышеупомянутые тактические баллистические ракеты. Однако это были более старые версии средней дальности. Сейчас же Вашингтон склоняется к тому, чтобы отправить ракеты большего радиуса действия. Это позволит украинским военным наносить удары "вглубь" временно оккупированного Крыма.
- Впрочем, финансирование Соединенных Штатов для поставок оружия в Украину остается неопределенным.