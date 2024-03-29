Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что высказывание Мэтью Миллера означает, что в Америке просто не поощряют совершать такие атаки – это дипломатическое высказывание.

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Запрета не было

По словам Юнуса, в Госдепе США сохраняют позицию относительно атак Украины против российских НПЗ, которая заключается в том, чтобы не поощрять украинские силы наносить удары вне собственных границ.

Американские чиновники всегда, когда реагируют на события в мире, выражают или "обеспокоенность", или "глубокую обеспокоенность". Несмотря на это, все, на кого США направляют такие месседжи, продолжают делать то, что считают нужным.

Обратите внимание! Евродепутаты говорят, что Киев должен защищать себя от российского нападения. Поэтому, по их мнению, Украина имеет право наносить удары по российским НПЗ.

То есть Америка не может сказать, что "мы запрещаем Украине удары по НПЗ России". В то же время не может сказать, что "мы одобряем атаки Украины по российским НПЗ". Ведь тогда Кремль может использовать такое заявление в антиамериканской пропагандистской рекламе.

А в этом случае США сказали, что "не поощряют удары по российским НПЗ, но это внутреннее дело Украины". Из этого ответа следует следующее – это внутреннее дело Украины,

– подчеркнул Рамиз Юнус.

СМИ гиперболизируют заявления

Украина уже два года наносит удары по территории Крыма, российским кораблям и Керченскому мосту. Впоследствии начала бить по конституционной территории России – Белгородской и Курской областях. Все время звучали заявления США, что "мы не поддерживаем". Однако Киев ни разу не останавливался.

И завтра не будете останавливаться. Не думаю, что кто-то в мире хотя бы раз коснулся этой темы, как это хотят преподнести СМИ. Это фейк. Не представляю, что кто-то в США может запретить военно-политическому руководству Украины делать это, к тому же своим оружием,

– подчеркнул американский политолог.

Только в одном случае Соединенные Штаты могли поднять вопрос об ударах по российским НПЗ – если бы Украина атаковала натовским оружием. Однако все "возгорания" в России случаются исключительно благодаря тому вооружению, которое производит Киев. Поэтому Украине не могут запретить бить по вражеской территории, когда с нее летят ракеты по мирным украинцам.

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