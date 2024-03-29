Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що висловлювання Метью Міллера означає, що в Америці просто не заохочують вчиняти такі атаки – це дипломатичне висловлювання.

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Заборони не було

За словами Юнуса, у Держдепі США зберігають позицію щодо атак України проти російських НПЗ, яка полягає в тому, щоби не заохочувати українські сили завдавати удари поза власними кордонами.

Американські посадовці завжди, коли реагують на події у світі, висловлюють або "стурбованість", або "глибоку стурбованість". Попри це, усі, на кого США спрямовують такі меседжі, продовжують робити те, що вважають за потрібне.

Зверніть увагу! Євродепутати ажуть, що Київ повинен захищати себе від російського нападу. Тому, на їхню думку, Україна має право завдавати ударів по російських НПЗ.

Тобто Америка не може сказати, що "ми забороняємо Україні удари по НПЗ Росії". Водночас не може сказати, що "ми схвалюємо атаки України по російських НПЗ". Адже тоді Кремль може використати таку заяву в антиамериканській пропагандистській рекламі.

А у цьому випадку США сказали, що "не заохочують удари по російських НПЗ, але це внутрішня справа України". З цієї відповіді випливає наступне – це внутрішня справа України,

– наголосив Раміз Юнус.

ЗМІ гіперболізують заяви

Україна вже два роки завдає ударів по території Криму, російських кораблях та Керченському мосту. Згодом почала бити по конституційній території Росії – Бєлгородщині та Курщині. Весь час лунали заяви США, що "ми не підтримуємо". Проте Київ жодного разу не зупинявся.

І завтра не будете зупинятися. Не думаю, що хтось у світі хоча б раз торкнувся цієї теми, як це хочуть піднести ЗМІ. Це фейк. Не уявляю, що хтось у США може заборонити військово-політичному керівництву України робити це, до того ж своєю зброєю,

– наголосив американський політолог.

Лише в одному випадку Сполучені Штати могли порушити питання щодо ударів по російських НПЗ – якби Україна атакувала натовською зброєю. Проте усі "загоряння" у Росії трапляються винятково завдяки тому озброєнню, яке виробляє Київ. Тому Україні не можуть заборонити бити по ворожій території, коли з неї летять ракети по мирних українцях.

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